„Frage nicht, was Dein Land für Dich, sondern was Du für Dein Land tun kannst.“ (John F. Kennedy) (dpa)

Die Worte des jugendlichen Präsidenten bei seiner Amtseinführung am 20. Januar 1961 kann vermutlich jedes Schulkind zitieren. „Frage nicht, was Dein Land für Dich, sondern was Du für Dein Land tun kannst“, appellierte Kennedy an die Amerikaner, die ihm mit denkbar knapper Mehrheit den Vorzug vor Richard Nixon gegeben hatten.

Der jüngste Präsident in der Geschichte der USA verbreitete mit seiner glamourösen Frau Jackie Aufbruchstimmung in einer Nation, die sich im Kalten Krieg mit der Sowjetunion auch innerlich aufgerieben hatte. Von den Hexenjagden „Joe“ McCarthys über die Rassentrennung bis hin zu den wachsenden Verwerfungen über den Vietnamkrieg.

Kennedy wandte sich den „Mitbürgern in der ganzen Welt“ zu, die er als Verbündete im Ringen um „die Freiheit der Menschen“ sah. Militarismus setzte er Diplomatie gegenüber. „Lasst uns niemals ängstlich verhandeln. Aber lasst uns auch niemals ängstlich sein, zu verhandeln.“ Es war nicht weniger als „ein neuer Anfang“, den Kennedy versprach.

„Von nun an gilt nur noch ‚Amerika zuerst‘.“ (Donald Trump) (dpa)

Die Ausführungen Donald Trumps zur Amtseinführung genau 56 Jahre später könnten nicht verschiedener sein. An einem regnerischen Tag beschwört der älteste US-Präsident einen düsteren Ethno-Nationalismus, der in merkwürdigem Kontrast zu dem in den Sockel der Freiheitsstatue eingeschlagenen Versprechen steht: „Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren ... Hoch halt’ ich mein Licht am gold’nen Tore!“

Wo Kennedy Hoffnung säte, beklagt Trump den Untergang der USA und erhebt das Streben nach Dominanz zur Staatsdoktrin – „Von nun an gilt nur noch Amerika zuerst, Amerika zuerst“.

Die Visionen von Trump und Kennedy könnten nicht unterschiedlicher sein

Das Versprechen JFK‘s im Wahlkampf, durch das Überschreiten von immer neuen Grenzen Fortschritt zu bringen, kontrastiert Trump mit der Bekräftigung, eine 2000 Meilen lange Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen, den Freihandel aufzugeben und die Verbündeten der USA für die gewährte Sicherheit Tribut zahlen zu lassen. Die Visionen des 35. und des 45. Präsidenten könnten nicht verschiedener sein. Trump stellt Kennedys Appell, nach dem Gemeinwohl zu streben, auf den Kopf. Der Narzisst im Weißen Haus hinterlässt den Eindruck, als gehe es in erster Linie darum, sein persönliches Wohl zu fördern.

Wie der Herrscher einer Bananenrepublik vergibt Trump Regierungsämter an Mitglieder seiner Familie. Er holt Lieblingstochter Ivanka ins Weiße Haus und macht Schwiegersohn Jared Kushner zu seinem Chefberater. Seine beiden Söhne führen das Bau-Imperium weiter und profitieren schamlos von dem Amt des Vaters. Dieser denkt nicht im Traum daran, sich wirklich von seinem Geschäft zu trennen.

Kennedy in Reichtum groß geworden

An dieser Stelle gibt es eine Schnittmenge zu Kennedy, der seinen Bruder Robert zum Justizminister machte. Der Unterschied zum Trump-Clan bestand darin, dass RFK, wie viele andere Mitglieder der Kennedy-Familie, nicht die Mehrung des eigenen Reichtums, sondern den Dienst an der Gesellschaft zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben.

Der am 29. Mai 1917 als zweites von neun Kindern von Joe und Rose Kennedy in Brooklyn, Massachusetts in privilegierten Verhältnissen zur Welt gekommene John saugte den Gedanken, an die Gesellschaft freiwillig etwas zurückzugeben, mit der Muttermilch auf. Der ebenfalls in Reichtum groß gewordene Trump sah sich dagegen Zeit seines Lebens als Opfer der Eliten in Manhattan, die den ungehobelten Angeber aus Queens für nicht salonfähig hielten. Und der Politiker in Washington, die seine Steuern für andere Länder ausgeben, ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Und der Unterhaltungswelt in Hollywood, die ihn wie einen Außenseiter behandelten.

Gemeinsam empfundene Opferrolle

Trumps emotionales Bindeglied zu seinen überwiegend weißen Anhängern besteht in der gemeinsam empfundenen Opferrolle. Daraus leiten sie mit weinerlichem Anspruchsdenken das Recht ab, sich über andere zu erheben. Fremde Staaten, Einwanderer und die demokratischen Institutionen.

Kennedy riss nicht nur seine Fans, sondern alle Amerikaner mit. Die sahen in dem dynamischen Politiker jemanden, mit dem sie sich identifizieren konnten. Geboren im Jahr des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg, gekämpft und verletzt im Zweiten Weltkrieg und angetreten mit der Verheißung, Amerikas universales Versprechen von Wohlstand, Gerechtigkeit und Freiheit überall einzulösen.

Ein Fortschritts-Optimismus, der mit der Mond-Mission ein greifbares Symbol der Entgrenzung erhielt und mit der Gründung des Peace-Corps jungen Amerikanern die Möglichkeit verschaffte, ihren Teil beizutragen. Kennedys berühmter Satz nach dem Mauerbau – „Ich bin ein Berliner“ – unterstrich, wie universal er die Werte der „unverzichtbaren Nation“ dachte.

So klar sich die Gegensätze skizzieren lassen, so komplex bleiben die Antworten auf die Frage, was in den USA schiefgelaufen ist. Wie konnte der idealistische Aufbruch der Kennedy-Jahre in der Sackgasse der Präsidentschaft eines selbstverliebten Kleinkrämers enden, der sich im wahrsten Sinne des Wortes „anti-amerikanisch“ verhält?

Ein Stück weit ist die Antwort in dem tragischen Ende Kennedys am 22. November 1963 in Dallas angelegt. Das Attentat ließ Amerika und die Welt im Schock zurück. Die sichtbare Trauer über seinen Tod illustrierte die Popularität JFK‘s, der mit Zustimmungswerten um die 70 Prozent-Marke so beliebt war wie kein anderer Präsident vor ihm und danach.

Trotzdem kam seine politische Agenda zu Lebzeiten nicht richtig voran. Die Überwindung der Rassentrennung stockte ebenso wie die versprochene Steuer- und Einwanderungsreform. Außenpolitisch erwies sich die gescheiterte Invasion in der Schweinebucht als Blamage, wie nicht wenige die Raketenkrise auf Kuba für das Ergebnis einer zu kompromissbereiten Politik gegenüber Moskau sahen.

Nachfolger vergaßen Kennedys Mahnung

Während Kennedy seinen unwiderstehlichen Charme zu nutzen verstand, Defizite vergessen zu machen – die Frauen-Geschichten, seine angeschlagene Gesundheit und die wenigen gesetzgeberischen Erfolge – hielt der Camelot-Mythos den Glauben an ein besseres Amerika wach.

Erst der Kennedy-Mord brachte Nachfolger Lyndon B. Johnson in die Position, die Gesetze durch den Kongress zu bringen. Doch damit traten auch viele Gegensätze wieder offen zutage. Es folgten schwere Rassenunruhen und Studentenproteste, die Ermordung von Martin Luther King jr. und Kennedys jüngerem Bruder Bobby sowie später die Watergate-Affäre mit dem Rücktritt von Präsident Richard Nixon.

Die von Ronald Reagan eingeleitete Privatisierungspolitik und die Entfesselung der Weltmärkte, die Bill Clinton mit voller Kraft ungebremst fortführte, verhalfen der Globalisierung nirgendwo so dramatisch zum Durchbruch wie in den USA. Die Nachfolger Kennedys vergaßen dessen Mahnung am Tag der Amtseinführung, dass „eine freie Gesellschaft, die den vielen Armen nicht helfen kann, die wenigen Reichen nicht retten wird“.

Totalblockade durch den republikanischen Kongress

Barack Obama verstand das und führte die universale Krankenversicherung ein. Danach sah er sich einer Totalblockade durch den republikanischen Kongress ausgesetzt. Es kam nichts mehr voran. Trump beutete die Situation mit sicherem Instinkt aus. Wie Kennedy verstand der America-First-Präsident ein neues Medium effizient zu nutzen.

JFK ließ Nixon in der Fernsehdebatte sprichwörtlich „alt“ aussehen. Trump nutzte Twitter, um an den etablierten Medien vorbei mit seinen Anhängern zu kommunizieren. Dass er bei der gezielten Ansprache seiner Fans via sozialen Medien Schützenhilfe aus Russland erhielt, macht die Angelegenheit delikat.

Die skrupellose Kooperation mit einer gegnerischen Macht, die mutmaßliche Abstimmung mit ihr und der offenkundige Versuch Trumps, die Aufklärung zu behindern, zeigen, wie tief die Verwerfungen am hundertsten Geburtstag John F. Kennedys geworden sind.

Glauben an ein besseres Morgen

John F. Kennedy baute mit seinem Optimismus, der Behauptung von Menschen- und Bürgerrechten und dem Glauben an ein besseres Morgen für alle ein Bollwerk der Freiheit gegen den Anspruch der Sowjets. Trump betrachtet die Autokraten im Kreml als Verbündete. Sein Amerika ist der Gegenentwurf zu der Vision Kennedys, der an seinem hundertsten Geburtstag wie ein Mann aus einer anderen, hoffnungsvolleren Zeit wirkt.