Ein Arbeiter hängt in Köln vor der Kulisse des Doms und der Kirche Groß St. Martin eine Regenbogenfahne auf. (dpa)

Endlich! Homosexuelle Paare dürfen in Deutschland in Zukunft heiraten. Das hat der Bundestag am Freitag beschlossen. Die Gleichstellung war längst überfällig. Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist nicht dasselbe wie eine Ehe, und sie war für viele Paare immer nur ein unzureichender Ersatz, eine Partnerschaft zweiter Klasse. In vielen anderen europäischen Ländern gibt es die Homo-Ehe bereits – sogar das mehrheitlich katholische Irland stimmte per Volksabstimmung dafür.

Die Debatte war kontrovers. 226 Parlamentarier im Bundestag stimmten gegen die Ehe für alle – darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Auch die Bremer Abgeordnete Elisabeth Motschmann (CDU) hatte angekündigt, gegen die Ehe für alle zu stimmen. Die Begründung: Die Ehe, die im Grundgesetz erwähnt wird, beziehe sich auf die Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Nicht Mann und Mann oder Frau und Frau.

Was genau sagt das Grundgesetz? In Artikel 6 heißt es da: „Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutze der staatlichen Ordnung.“ Und jetzt bitte noch einmal für alle: Wo steht da etwas von „Mann und Frau“? Kritiker der Ehe für alle weisen darauf hin, das Bundesverfassungsbericht habe das Grundgesetz bisher so ausgelegt, dass die Ehe Mann und Frau vorgehalten sei. Das ist richtig. Das Verfassungsgericht war es aber auch, das die Gleichstellung der Lebenspartnerschaft vorangetrieben hat. In vielen Punkten ist die eingetragene Lebenspartnerschaft heute gleichwertig mit der Ehe, aber nicht in allen. So konnten homosexuelle Paare bisher nicht gemeinsam ein Kind adoptieren. Und wäre die Lebenspartnerschaft völlig gleichwertig mit der Ehe, wozu dann überhaupt noch einen Unterschied machen?

Die Diskussion dreht sich auch um die Frage: Was ist eine Familie? Da kommen traditionelle Rollenbilder zum Vorschein, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Der Mann arbeitet, die Frau steht am Herd und kümmert sich um die Kinder – das mag früher das Lebensmodell der Mehrheit gewesen sein, doch das ist vorbei. Und so machte sich die AfD Berlin besonders lächerlich, als sie mit dem Kommentar „Das ist eine Familie“ ein Bild auf Twitter postete, das zwei erwachsene Frauen, einen Mann und zwei Kinder zeigt. Prompt hagelte es Spott im Netz: Das Bild könne ebenso gut ein lesbisches Paar mit dem Erzeuger der Kinder zeigen. Hallo, willkommen im Jahr 2017.

Niemand kann einem Menschen vorschreiben, wen er als seine Familie ansieht. Liebe kennt keine strikte Definition. Ein Kind, das bei gleichgeschlechtlichen Eltern aufwächst, kann ebenso glücklich oder unglücklich sein, wie eines, das Vater und Mutter hat. Wieso sollen Mann und Mann oder Frau und Frau also nicht heiraten dürfen? Werden dadurch bereits geschlossene Ehen wertlos? Gilt die Liebe zwischen Mann und Frau etwa weniger, nur weil homosexuelle Liebe als gleichwertig anerkannt wird?

Nein. Niemandem wird hier etwas weggenommen, niemand verliert an Lebensqualität. Gleichbehandlung ist ein Menschenrecht. Das Argument „Weil es immer so war“ ist ein trauriges Argument. Es gehört wie die Diskriminierung Homosexueller der Vergangenheit an.