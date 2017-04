Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (rechts, SPD) besucht die Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg in Jerusalem und wird dort von Pater Nikodemus Schnabel, dem Prior Administrator der Abtei, durch die Krypta geführt. (dpa)

Nach Darstellung israelischer Medien soll der deutschen Seite bedeutet worden sein: Gabriel müsse sich entscheiden. Wenn er auf dem Treffen mit den Nichtregierungsorganisationen bestehe, dann werde er nicht von Netanjahu empfangen. Das würde die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel erheblich belasten.

Wenn stimmt, was der private TV-Sender "Channel Two" und die "Times of Israel" unter Berufung auf Quellen in der israelischen Regierung berichten, dann wurde Gabriel ein Ultimatum gestellt. Wenn er auf das Gespräch mit den Gruppen B’Tselem und "Breaking the Silence" nicht verzichte, dann werde Netanjahu das für Dienstag geplante Treffen mit dem deutschen Außenminister absagen.

B’Tselem ist eine israelische Menschenrechtsgruppe, die das Vorgehen israelischer Soldaten in den besetzten Gebieten der Westbank dokumentiert. "Breaking the Silence" wurde von ehemaligen Soldaten der israelischen Streitkräfte gegründet und sammelt Berichte von Veteranen über ihre Erlebnisse während ihrer Militärzeit in den besetzten Gebieten und Kritik an der israelischen Siedlungspolitik übt. Beide Gruppen liegen im Streit mit der Regierung Netanjahus, die von anti-israelischem Verhalten spricht, das dazu diene, das internationale Ansehen Israels zu mindern.

Streit eskalierte schon einmal

Schon einmal eskalierte der Streit. Im Februar wurde der Botschafter Belgiens in Israel ins Jerusalemer Außenministerium zitiert. Dort musste er sich die Empörung Netanjahus über ein Treffen des belgischen Premiers Charles Michel mit Vertretern beider Gruppen anhören. Benjamin Netanjahu fungiert derzeit in Personalunion als israelischer Regierungschef und Außenminister.

Die "Times of Israel" zitierte eine Twitter-Botschaft der israelischen Vize-Außenministerin Tzipi Hotovely, in der diese indirekt das Ultimatum an die Deutschen bestätigte. Netanjahus Entscheidung sei eine "rote Linie gegen anti-israelische Organisationen". Es handle sich um eine Aktion gegen jene, die Israel diffamierten.

Von deutscher Seite aus gab es am späten Montagabend keine Signale dafür, am Terminplan von Außenminister Gabriel etwas zu verändern. Dieser sah ein Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin, Netanjahu sowie Vertretern der Zivilgesellschaft vor. In Ramallah wollte Gabriel zudem ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde führen. Gabriel wollte in Israel und den palästinensischen Gebieten für eine Wiederbelebung der Friedensgespräche werben, die seit Jahren nicht vom Fleck kommen.

Deutsch-israelische Beziehungen ohnehin angespannt

Der deutsche Außenminister hatte vor einigen Jahren heftige Kritik aus Israel auf sich gezogen, weil er nach einem Besuch der Stadt Hebron im Westjordanland erklärt hatte: "Das ist für Palästinenser ein rechtsfreier Raum. Das ist ein Apartheid-Regime, für das es keinerlei Rechtfertigung gibt."

Die deutsch-israelischen Beziehungen sind ohnehin schon angespannt. Die Bundesregierung hat das im Februar verabschiedete israelische Gesetz zur rückwirkenden Legalisierung von 4000 Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland scharf kritisiert. Kurze Zeit später wurden die für Mai geplanten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen verschoben - aus Termingründen, wie es hieß. In israelischen Medien wurde aber gemutmaßt, die Verschiebung sei auf die deutsche Verärgerung über das Siedlergesetz zurückzuführen.