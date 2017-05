Beim Sonderparteitag der AKP am Sonntag wurde Recep Tayyip Erdogan wieder zum Parteichef gekührt. (dpa)

Der „Boss“ war so gerührt, dass er Tränen vergoss, und die regierungsnahen Medien konnten von diesem Bild gar nicht genug bekommen. Seit Sonntag ist Recep Tayyip Erdogan nicht nur Präsident der Türkei, der qua Ausnahmezustand allmächtig herrscht, er ist auch wieder offiziell Chef seiner Regierungspartei AKP und damit de facto Leiter der Legislative; die Judikative hat er ohnehin in der Tasche.

In einer Antrittsrede, die zwischen Drohungen und Versprechungen oszillierte, verhieß er einmal mehr Wunder: im Kampf gegen den Terror, in der Wirtschaft, bei Investitionen und – ganz unironisch – bei „Freiheiten“. Er kündigte Umwälzungen im Partei- und Regierungsapparat an, die jetzt schon klarmachen, dass er nicht bis 2019 damit warten will, bis er auch offiziell Präsident, Regierungs- und Parteichef in einer Person sein wird.

Zu Recht nannte Erdogan den Tag seiner Re-Inthronisierung als Parteichef historisch. Kein türkischer Anführer seit dem Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk und dessen Nachfolger Ismet Inönü verfügte über eine solche Machtfülle. Zum ersten Mal seit Einführung der pluralistischen Demokratie 1950 wird die Türkei nun wieder von einem parteiischen Präsidenten geleitet. Man kann die Prognose wagen: Auf lange Sicht geht das nicht gut. Schon jetzt verhält sich Erdogan wie ein Lkw ohne Bremsen, der einen Berg hinab rast. Und je mehr Fahrt er aufnimmt, desto härter wird irgendwann der Crash.

Abkopplung der Türkei vom Fortschritt

Das Problem Erdogans ist letztlich das aller Autokraten: Er setzt sich selbst absolut und betrachtet abweichende Meinungen als Angriff. In einem so diversen, multikulturellen Land wie der Türkei kann das nicht funktionieren. Schon Atatürk konnte seine Erziehungsdiktatur nur mit massiver Gewalt durchsetzen – und er schwamm immerhin noch im kulturellen Strom der säkularen Moderne.

Erdogans Weg aber verbindet das schlechte Autoritäre des Gründervaters mit einer Politik des kulturellen Rückwärtsgangs, die seine neue Türkei vom Fortschritt abkoppelt. Auch seine konservativen Stammwähler werden irgendwann merken, dass sie sich für die Religion nichts kaufen können. Dann aber ist möglicherweise niemand mehr da, der ihnen aus der Misere hilft, weil die Eliten das Land in Scharen verlassen.

Erdogans AKP, die der Türkei einst als Reformkraft neue Freiheiten verhieß, ist zur Staatspartei erstarrt mit dem Daseinszweck, ihm den Machterhalt und den Mitgliedern Posten zu sichern. Von der in Teilen korruptionsverseuchten Partei sind keine neuen Impulse zu erwarten. Sie ist ideell und personell ausgebrannt. Alle jetzt vorgestellten Rezepte sind alt und ungeeignet, die Türkei in die globalisierte Zukunft zu führen: Betonpolitik statt Nachhaltigkeit, Islamisierung statt Weltoffenheit.

Eine Rückkehr scheint nicht mehr möglich

Nicht nur parteiintern wird der freie Geist erdrosselt. Wer glaubte, dass Erdogan nach dem Sieg im Verfassungsreferendum die Repression im Land mindern würde, sah sich getäuscht. Die Säuberungen im Stil der Islamischen Revolution im Iran nach 1979 halten unvermindert an, der von Paranoia geplagte Präsident will weiter gegen „Verräter“ vorgehen. Täglich werden Journalisten, Schriftsteller und Politiker ins Gefängnis geworfen. Zugleich verödet das Land intellektuell.

Doch statt sich jetzt generös zu zeigen, tritt Erdogan nur noch wütender auf. Um seine Anhänger bei der Stange zu halten, versetzt er sie in permanente Erregung, indem er immer wildere Zerrbilder der Gülenisten als innerer und der Kurden als äußerer Feind malt.

Längst hat Erdogan den Punkt überschritten hat, an dem eine Rückkehr noch möglich scheint. Nichts illustriert das besser als die Ansage, den Ausnahmezustand erst aufzuheben, wenn „Wohlstand und Frieden erreicht sind“. Eine wirtschaftliche Erholung aber ist nicht in Sicht, die Arbeitslosigkeit enorm, der Kurdenkonflikt ungelöst. Die Menschen der großen Städte wenden sich ab, der Staatschef wird zurückgeworfen auf seine Stammwähler: die Bauern, die Ungebildeten, die untere Mittelschicht. Mit Brandreden und immer härteren Schritten gegen die Säkularen hält er sie bei Laune.

Über kurz oder lang treibt dieser Kurs die Türkei ins Chaos. So gern der Westen und seine Wirtschaft auf starke Führer setzen und über Menschenrechtsverletzungen hinweg sehen: Im Fall der Türkei wird sich das rächen. Das Land ist so stark polarisiert, dass Kräfte losbrechen können, vor denen man sich fürchten muss. Solange es noch geht, sollte alles getan werden, um den abwärts rasenden Erdogan zu stoppen. Zum Beispiel durch die konsequente und massive Förderung von türkischen Demokraten.