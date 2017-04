Symbolbild. (dpa)

Schon das Wort löst Schaudern und Abscheu aus. Kinderehen – da drängen sich sofort Bilder von 13- oder 14-jährigen traurigen Mädchen im Brautschleier an der Seite älterer finsterer Männer auf, zwangsverheiratet, sexuell ausgebeutet, ihrer Kindheit beraubt. Mit dem Flüchtlingszuzug ist das Problem vermehrt nach Deutschland gekommen: 1475 minderjährige ausländische Personen mit dem Familienstand „verheiratet“ waren zum Stichtag 31. Juli 2016 im Ausländerzentralregister gespeichert. Besonders schlimm: 361 dieser Verheirateten sind jünger als 14 Jahre. Die meisten von ihnen waren Mädchen aus Syrien, dem Irak und aus Afghanistan.

Kinder – keine Frage – gehören auf den Spielplatz und in die Schule, nicht aber ins Ehebett. Insoweit ist es richtig und wichtig, dass der Bundestag den Zwangsheiraten endlich einen Riegel vorschieben will. An diesem Freitag berät das Parlament in erster Lesung den gemeinsamen Gesetzentwurf von Union und SPD „zur Bekämpfung von Kinderehen“. Doch so dringlich das Anliegen ist: Die aufgeheizte Debatte darf nicht zu pauschalen Schnellschüssen führen, die dem Kindeswohl eher abträglich sind.

Die Novelle legt das Alter für die Ehemündigkeit ausnahmslos auf 18 Jahre fest. Ehen mit 16- bis 18-Jährigen sollen künftig mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben werden können, Ehen mit unter 16-Jährigen gelten dann dagegen ohne Wenn und Aber von vornherein als unwirksam, als „Nicht-Ehe“. Der Unterschied ist beträchtlich. Nicht-Ehe bedeutet, dass nie rechtliche Beziehungen zwischen den Partnern entstanden sind, insbesondere keine Unterhalts- und Versorgungsansprüche. Ein junges Mädchen bekäme also nichts von ihrem älteren Mann, stünde also völlig mittellos da. Die Allgemeinheit, also der Steuerzahler, müsste einspringen.

Manche Härtefälle nicht berücksichtigt

Die finanziellen Folgen mögen bei einer Heirat kurz vor der Flucht überschaubar sein. Was aber passiert mit Eheleuten, deren Ehe über Jahrzehnte in Deutschland bestand und nach ihren Willen auch fortbestehen soll, ein Gatte aber bei der Heirat keine 16 war? Was kommt auf ein vielleicht 40-jähriges Flüchtlingspaar zu, das in seinem Heimatland bereits mit 15 geheiratet hat beziehungsweise verheiratet worden ist? Der Gesetzentwurf erklärt auch diese lange funktionierenden Ehen von Anfang an als nichtig, ohne sich Gedanken über mögliche Folgen zu machen. Der schwächere Partner, also in der Regel die Frau, erhielte keinen einzigen Cent. Kinder, die aus solchen Verbindungen hervorgegangen sind, würden auch beeinträchtigt.

Andere Härtefälle sind ebenfalls nicht berücksichtigt. Was ist etwa mit einem jungen Paar ohne nennenswerten Altersunterschied, das schon in der Heimat eng befreundet war und vor seiner Flucht noch schnell verheiratet wurde – weil es sich liebt und auf seinem Weg nicht getrennt werden wollte? Und auch, um sexuelle Übergriffe durch andere Flüchtlinge zu verhindern? Selbst hier droht die Keule Nichtigkeit.

Zahlreiche Verbände lehnen den vorliegenden Gesetzentwurf daher wegen seiner rigorosen Pauschalität ab. Neben den Notaren auch die Caritas, die Diakonie, der Deutsche Anwaltverein, der Berufsverband für soziale Arbeit, das Deutsche Institut für Menschenrechte. Sie alle verurteilen zurecht Kinderehen, aber sie wünschen sich ebenfalls zurecht ein näheres Hinsehen im jeweiligen Einzelfall. Und sie liefern meist bedenkenswerte Alternativvorschläge mit. So könnten Familiengerichte auf Antrag entscheiden, ob im Ausland abweichend vom deutschen Ehemündigkeitsalter geschlossene Ehen hierzulande anzuerkennen sind. Eine solche Prüfung könnte unnötige und ungewollte Härten vermeiden helfen.

Union und SPD im Bund sollten daher die Einwände in den Stellungnahmen ernst nehmen. Auf keinen Fall eignet sich das Thema Kinderehen für ein polemisches Draufhauen auf den politischen Gegner, so wie es die CDU gegen die grüne Justizministerin in Niedersachsen praktiziert hat. Wer sich für eine differenzierte Betrachtung von Härtefällen ausspricht, befürwortet noch lange keine Kinderehen.

Vorbildlich hat hier der Landtag in Nordrhein-Westfalen gehandelt. Ungeachtet der bevorstehenden Landtagswahlen haben alle Fraktionen parteiübergreifend und gemeinsam eine Entschließung zur Wahrung des Kindeswohls beschlossen – aber eben auch eine „differenzierte Betrachtung jedes Einzelfalls“ gefordert. Das ist auch vom Bundestag zu wünschen.