Kurzer Prozess: Anhänger von Präsident Tayyip Erdogan rufen Parolen und schwenken türkische Flaggen bei einer Demonstration gegen den gescheiterten Putschversuch. (KENAN GURBUZ, REUTERS)

Wenn die Muezzins aller 90.000 Moscheen der Türkei an diesem Sonnabend das islamische Totengebet Sala für die Opfer des gescheiterten Militär­putsches vor einem Jahr anstimmen, dann werden drei Frauen in Istanbul den Klagegesang kaum ertragen können. Ayse, Hatice und Dilek* werden traurig an jenen 15. Juli 2016 denken, der nicht nur das Land tief erschütterte, sondern ihr Leben und das ihrer Familien zerstörte. „Unsere Ehemänner sind nicht tot“, sagt Ayse, „aber es ist, als seien sie seit dem Putschversuch ­lebendig begraben. Meine Kinder weinen jedes Mal, wenn sie an ihren Vater denken, der völlig unschuldig im Gefängnis sitzt.“

Vor acht Monaten nahmen die Frauen Kontakt zu dieser Zeitung auf, weil sie ­Hilfe suchten. Türkische Medien schreiben zwar über verhaftete Journalisten, doch fast nie über inhaftierte Richter und Staatsanwälte, weil diese keine Lobby haben. Auch deshalb haben die Frauen lange gezögert, ihr Schicksal publik zu machen. Sie haben Angst, ihre echten Namen zu nennen. „Wie uns geht es Tausenden in der Türkei“, sagt Ayse, die ein schlicht-elegantes Kleid trägt. „Wir wollen unsere Stimme für die erheben, die dasselbe durchmachen wie wir. Denn wo ist die Gerechtigkeit in unserem Land?“

Das Schicksal hat Ayse, Hatice und Dilek zusammengeführt, drei Mütter aus Istanbul zwischen dreißig und vierzig Jahren, die sich jede Woche beim Besuchstag im Hochsicherheitsgefängnis von Silivri westlich der Metropole treffen, wo ihre Männer inhaftiert sind. Männer, die vor einem Jahr angesehene Staatsdiener waren und denen der Staat nun vorwirft, am Putschversuch beteiligt gewesen zu sein, für den Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die „Fethullaistische Terrororganisation“ (FETÖ) des Islampredigers Fethullah Gülen verantwortlich macht. „Kafkaesk“, meint Ayse. „Wie ein Albtraum, aus dem man nicht mehr erwacht.“

Präsident Erdogan und Premierminister Binali Yildirim besuchen Gräber von Zivilisten, die beim Putschversuch getötet wurden. (HANDOUT, REUTERS)

Am Morgen des 16. Juli, während loyale Truppen noch Aufständische niederkämpften, verschickte der oberste Hohe Justizrat (HSYK) eine Liste mit den Namen von 2745 Richtern und Staatsanwälten, die suspendiert oder verhaftet werden sollten, weil sie verdächtig seien, den FETÖ-Putschisten anzugehören. Versionen dieser Liste wurden am selben Tag in der Presse veröffentlicht, und die Polizei begann mit den Festnahmen. Bis heute wurden 4424 Richter und Staatsanwälte suspendiert, 2584 inhaftiert, 680 sind in Einzelhaft. Rund ein Viertel der staatlichen Justiz wurde ausgeschaltet.

„Auf der veröffentlichten Liste angeblicher FETÖ-Richter tauchten auch mein Mann und ich auf “, erzählt Hatice, die sorgfältig geschminkt ist und eine weiße Bluse über den Jeans trägt. „Deshalb haben wir die Kinder bei den Eltern gelassen und uns freiwillig gestellt.“ Das Ehepaar aus Zentralanatolien kam in ein völlig überfülltes Gefängnis, wo Hatice mit sieben anderen Juristinnen fünf Tage lang in eine fünf Quadratmeter große Zelle gepfercht wurde. Für mehr als 60 Festgenommene gab es nur eine ­Toilette und ein Waschbecken. „Es kam uns anfangs wie ein Scherz vor. Das war unsere Türkei? Unmöglich!“ ­Hatice lacht nervös.

Am nächsten Tag wurden sie einem blutjungen Staatsanwalt vorgeführt, der die Festgenommenen wie am Fließband verhörte. „Er las alle Fragen vom Papier ab. Keine einzige Frage drehte sich um den Putsch, es ging immer nur um Gülen. Ob ich meinen Ehemann bei den Gülenisten kennengelernt hätte? Ob wir ein Konto bei einer bestimmten Bank hätten, Bücher von Gülen oder Kurse bei ihm besucht hätten?“, erinnert sich Hatice. „Natürlich hatten wir das nicht. Mein Mann ist ein gestandener Linker, und ich stehe den Nationalisten nahe. Nie hätten wir uns mit Gülenisten gemein gemacht.“ Sie erzählt, dass der Staatsanwalt während der gesamten halbstündigen Vernehmung zitterte. „Er hatte Angst vor mir und davor, einen Fehler zu machen.“ Als sie ihn fragte, welche Beweismittel gegen sie vorlägen, habe der Ermittler eingeräumt: „Ihre Akte ist leer. Es gibt nur ein Schreiben des HSYK, dass Sie verhaftet werden ­sollen.“

Die Ehemänner von Hatice und Dilek, zwei Staatsanwälte, sitzen schon seit einem Jahr im Gefängnis. Beide Frauen, selbst Richterinnen, waren kurzzeitig inhaftiert. Ayses Mann, der seit 15 Jahren Strafrichter ist, wurde in der Westtürkei zusammen mit einem Dutzend anderer Juristen im Gerichtsgebäude festgenommen. „Sie wurden in ein Polizeirevier gebracht, wo man ihnen vorhielt, dass sie Helfer der Putschisten seien“, erzählt sie. Drei Tage später wurde ihr Mann ins Staatsgefängnis überstellt, wo er monatelang mit 25 anderen Häftlingen in einem Raum eingesperrt blieb. Für einen überzeugten Vertreter des Rechts wie ihn sei diese Demütigung kaum auszuhalten gewesen. „Heute ein angesehener Richter und am nächsten Tag ein Terrorist! Wie soll man das verkraften?“ Ayse nimmt den Haftbefehl aus einer Mappe. „Tatvorwürfe: Militärputsch gegen Staat und Regierung und Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation“, steht dort. „Beweismittel: Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft in Ankara vom 16. Juli.“ Sie lacht bitter. „Aber der Inhalt des Schreibens ist geheim.“ Ihr Mann konnte nur feststellen, dass er beschuldigt wird, FETÖ anzugehören. „Er hielt das zuerst für einen Irrtum, denn er hatte nie irgendwas mit den Gülenisten zu tun.“

In der Nacht des Putschversuchs: Menschen stehen in Istanbul auf einem gepanzerten Fahrzeug. (Tolga Bozoglu, dpa)

Ayses Freundin Hatice führt die ­Vorgänge auf das „Grundproblem der heutigen türkischen Justiz“ zurück, „den massiven Einfluss der Politik auf die Gerichte. Wer nicht gehorcht, landet im Gefängnis. Die anderen machen Karriere.“ In ihrem Gefängnis sprach sich bald herum, wie man ohne Prozess entlassen werden konnte. „Man muss die Richter mit sehr viel Geld schmieren oder Freunde in der Politik haben.“ Hatice spricht bitter von Bestechung, Denunziation und Missgunst. „Es ist die Zerstörung des demokratischen Justizsystems, dessen Grundlagen wir an der Uni studiert haben. Es geht immer nur darum: Bist du für oder gegen die Regierung? Bist du dagegen, wirst du als FETÖ abgestempelt.“

Einen Monat lang verbrachte Hatice in der Haft. „Wir durften keinen Anwalt sprechen, keine Telefongespräche führen, überhaupt keinen Kontakt haben. Das ist alles illegal.“ Dann wurde sie entlassen, damit sie sich um ihre Kinder kümmern könne. Weder sie noch ihr Mann haben bisher eine Anklageschrift erhalten. Weil Beweise fehlten, versuchten die Strafverfolger seit einiger Zeit, verhaftete Juristen zu Denunziationen zu bewegen, berichtet sie.

Tatsächlich versprach der HSYK-Chef Mehmet Yilmaz geständigen Putschisten für juristisch verwertbare Aussagen Straffreiheit und die Rückkehr in den Beruf. Doch als die regierungsnahen Medien sich darüber empörten, ruderte er zurück. „Ich habe das gesagt, damit die Leute gestehen und wir konkrete Beweise bekommen“, sagte er in einem Interview im Dezember. „Natürlich können sie nicht wieder in ihren Beruf zurück.“ Für die drei Frauen ist es der Beleg, dass die Ermittler nicht über den Hauch eines Beweises gegen sie verfügen.

„Die Justiz ist völlig willkürlich geworden“, sagt Hatice. Anders als sie hat Dilek ihre Anklageschrift mit der Androhung von 15 Jahren Haft gerade erhalten. Auf ihrem Computer öffnet sie die Datei, die knapp 100 Seiten umfasst. „Was da drin steht, hätte auch ein Schriftführer des Gerichts abfassen können“, schimpft sie. Nur ein Zehntel des Textes befasse sich mit ihr. Ihr wird vorgeworfen, den Internet-Messenger-Dienst Bylock benutzt zu haben, der mit FETÖ in Verbindung gebracht wird. „Ich hörte von Bylock erstmals einen Monat nach dem Putschversuch. Wir mussten aber alle unsere Handys abgeben, natürlich könnten sie das Programm draufgespielt haben.“

Die übrigen 90 Prozent der Anklage handeln von einem Waffentransport des türkischen Geheimdienstes MIT an syrische Rebellen und von Korruptionsermittlungen gegen die Regierung, die von FETÖ angezettelt wurden. „Was habe ich damit zu tun? Nichts“, sagt Dilek. „Wir haben festgestellt, dass viele Kollegen exakt dieselbe Schrift bekommen haben, nur die Namen wurden ausgetauscht.“

Dilek, Hatice und Ayse glauben, dass der wahre Grund für die Haftbefehle mit ihrem Engagement beim liberalen Richterverband YARSAV zu tun hat. „Es geht darum, dass wir und unsere Ehemänner 2014 bei der Wahl zum Hohen Justizrat HSYK nicht für die Erdogan-Liste YBP gestimmt haben“, sagt Dilek. „Sie wollen die Justiz total von Erdogan-Gegnern säubern.“

Deshalb habe schon drei Monate vor dem Putschversuch im Erdogan-nahen Richterverband eine Namensliste mit YARSAV-Mitgliedern kursiert. Die besondere Ironie liegt darin, dass der international anerkannte, proeuropäische YARSAV-Verband vor elf Jahren von Richtern und Staatsanwälten mit dem Ziel gegründet worden war, die Unabhängigkeit der Justiz gegen die Unterwanderung durch Gülenisten zu verteidigen. In Dileks Anklageschrift heißt es jetzt, FETÖ hätte versucht, den inzwischen per Dekret geschlossenen YARSAV-Verein unter seine Kontrolle zu bringen.

Die Regierung weist die Vorwürfe, die auch von Menschenrechtsverbänden wie Human Rights Watch und Amnesty International erhoben werden, strikt zurück. Die Maßnahmen richteten sich nur gegen Terrorverdächtige, erklärte Justizminister ­Bekir Bozdag. Doch auch der Vorsitzende der Anwaltskammer von Ankara, Deniz Özbilgin, bestätigt: „Wir glauben, dass es bei den Verhaftungen vor allem darum geht, die Richter- und Staatsanwaltschaften gleichzuschalten.“ Özbilgin bestätigt auch, dass die angeklagten Juristen enorme Schwierigkeiten hätten, Verteidiger zu finden. „Niemand will sie vertreten, um nicht selbst als Sympathisant von Terroristen zu gelten.“

Ayse berichtet, dass ihr Mann, der sich selbst verteidigen wollte, bis heute keinen Einblick in seine Akte bekommen habe. Gesetzbücher würden ihm verweigert, seine Eingaben an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht weitergeleitet. All dies ist ungesetzlich, aber seit dem am 20. Juli 2016 verhängten Ausnahmezustand möglich – wie auch die Einschränkung der Häftlingsrechte.

Während ­Schwerkriminelle drei Mal in der Woche 45 Minuten Besuch empfangen dürften, sei ihren Männern nur eine wöchentliche Visite gestattet, sowie ein Telefonat alle zwei Wochen, sagen die drei Frauen. Alle Männer nahmen in der Haft stark ab. Ayses Gatte wurde depressiv. Vor acht Monaten wurde er aus dem Staatsdienst entlassen. Sein Konto ist ebenso gesperrt wie die Verfügung über sonstigen Besitz. „Wir überleben nur dank meiner Eltern, die uns unterstützen“, sagt Ayse.

Dilek, Hatice und Ayse haben sich in einer Facebook-Gruppe mit 450 anderen Richterfrauen vernetzt und wissen, dass es vielen noch deutlich schlechter geht. Hatice ist wie Dilek mit einem Berufsverbot belegt. Ihre Reisepässe sind ungültig. Sie dürfen nicht arbeiten, nichts besitzen, aber gehen dürfen sie auch nicht.

Beim Verfassungsreferendum im April über die Einführung eines exekutiven Präsidialsystems stimmte Ayses Schwiegervater mit Ja, die Schwiegermutter aber stempelte das Nein. „Sie ist sehr religiös, aber das Schicksal ihres Sohnes hat sie doch nachdenklich gemacht.“ Mit jeder neuen Verhaftung ängstige Erdogan die Bevölkerung und säe ­Zweifel,die sich tief in die Gesellschaft fressen. „Es gibt keine Rechtssicherheit mehr in unserem Land“, sagt Dilek. „Aber das Recht wird wiederkommen. Auf Dauer kann Unrecht nicht siegen.“

* Die Namen wurden geändert.