Jedem Kind in Bremen soll ein gesundes Aufwachsen bei seinen Eltern ermöglicht werden.

Dieses ist kein Plädoyer für oder wider einer Impfpflicht für Kinder. Ob der Impfschutz bei Kindern verpflichtend und auch gegen die Überzeugung der Eltern durchgesetzt werden soll oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Entsprechend hat der Bundestag mit einem Gesetzentwurf eine Meldepflicht beschlossen, wenn Eltern keine Impfberatung in Anspruch nehmen.

Nun fordert die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin vertreten durch den Kinderarzt und Direktor der Prof.-Hess-Kinderklinik in Bremen, Hans-Iko Huppertz, eine noch weitreichendere Regelung, die nicht geimpfte Kinder vom Besuch des Kindergartens ausschließen soll. Begründet wird diese Forderung damit, dass das Kindeswohl bei nicht vorhandenem Impfschutz gefährdet ist und deshalb auch gegen den Willen der Eltern erfolgen sollte.

Huppertz verknüpft seine Position mit der weitergehenden Forderung danach, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Dieser politischen Forderung schließt sich der Kinderschutzbund gerne an. Auch uns geht es um die Stärkung der Rechte von Kindern und der gesetzlich verankerten Verpflichtung von fördernden Maßnahmen für ein gesundes Aufwachsen von Kindern.

Für den Kinderschutzbund stehen jedoch Sanktionen wie „Ohne Impfschutz keine Kita“ einer gelingenden Stärkung der Kinderrechte eher entgegen. Zum einen wird damit das Recht des Kindes auf Gesundheit gegen das Recht auf einen Kindergartenplatz ausgespielt. Zum anderen sind wir der Überzeugung, dass Kinder starke Eltern brauchen. Eltern, die die Rechte ihrer Kinder kennen und sich dafür einsetzen können, dass ihre Kinder recht bekommen.

Beratungs- und Förderstellen

Deshalb braucht es in diesem Stadium keine Sanktionen, sondern Eltern, die aus Überzeugung für ihr Kind handeln. Dazu gehört eine wohnortnahe Beratung, die zu den Eltern kommt und sie mit ihren Vorstellungen vom Leben mit ihren Kindern und mit ihren Fragen ernst nimmt. Frühberatungs- und Frühförderstellen, die mobil und aufsuchend in die Familien kommen.

Auch niedrigschwellige Angebote in den Kindertageseinrichtungen und Stadtteilhäusern können den Zugang zu Eltern herstellen und ihnen vermitteln, welche Unterstützung sie für ihre Kinder in Anspruch nehmen können. Das Netzwerk „Frühe Hilfen“ ist in Bremen das richtige Gremium, um derartige Maßnahmen zu koordinieren und auf den Weg zu bringen.

Dieses wird jedoch nur gelingen, wenn die Kinderrechte zum Maßstab gemacht werden und die Ausstattung für diese Einrichtungen sich nicht an der Haushaltslage orientiert, sondern jedem Kind in Bremen ein gesundes Aufwachsen bei seinen Eltern ermöglicht wird.

Unser Gastautor ist Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes Bremen. Hauptberuflich leitet er den Landesverband Evangelischer Tageseinrichtungen in der Bremischen Evangelischen Kirche.