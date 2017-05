Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. (dpa)

Was hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eigentlich genau gesagt in dem fünfminütigen Interview mit dem ZDF? „Die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem, und sie hat offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen.“ Angesichts der Tatsache, dass der Militärische Abschirmdienst (MAD) aktuell 280 Verdachtsfälle wegen rechtsextremistischer Umtriebe untersucht, ist das nicht übertrieben. Bei der aktuellen Truppenstärke von 178.000 Soldaten heißt das nämlich, dass es statistisch in jedem Bataillon wenigstens einen Neonazi gibt. Für eine der Demokratie verpflichtete Parlamentsarmee ist selbst das zu viel.

Im Januar sprach der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), noch von rund 60 meldepflichtigen Ereignissen mit rechtsradikalem Hintergrund für das gesamte Jahr 2016. Offensichtlich entwickelt sich da in der Truppe etwas Ungutes mit bedrohlicher Dynamik.

Den offenbar ganz rechtsaußen umtriebigen Oberleutnant Franco A. hatte der MAD noch gar nicht auf dem Radar. Dabei war seine Masterarbeit schon auffällig mit völkischem Gedankengut durchsetzt. Die hatte er immerhin an der traditionsreichen französischen Offiziersschule St. Cyr (berühmtester Absolvent: Napoleon Bonaparte) verfasst. Das ist alles andere als die 08/15-Laufbahn bei der Bundeswehr. Hier geht es schon um Elite, eine internationale militärische Karriere bis weit nach oben. Gerade diejenigen, die einmal viele Menschen auch in riskanten Einsätzen führen sollen, muss man doch besonders gründlich auf ihre demokratische Haltung prüfen. Franco A.s Arbeit aber ist laut von der Leyen weder in dessen Personalakte noch beim MAD gelandet.

Die Ministerin sagt, man habe „das Ganze schöngeredet“. Sie spricht von „falsch verstandenem Korpsgeist“. Sie will, „dass auf jeder Verantwortungsebene Führung übernommen werden muss“. Im Fall A. betrifft das also auch dessen Kompaniechef und Bataillonskommandeur. Sie fordert eine breite Debatte in der Bundeswehr darüber, wo man steht und wen man in den eigenen Reihen haben will, denn: „Offensichtlich greifen die Mechanismen nicht, damit auch frühzeitig gemeldet und aufgeklärt wird.“

Muss sie sich für diesen Befund entschuldigen, weil sie damit die ganze Truppe beleidigt? Immerhin führt die Unionspolitikerin das Verteidigungsressort seit dreieinhalb Jahren. Wenn ihre scharfen Worte nicht bloß als Selbstverteidigung gedeutet werden sollen, muss die Hausherrin jetzt liefern. Ihre angekündigte Dunkelfeldstudie und vor allem die Konsequenzen daraus sind der Maßstab dafür. Sie muss wegen der besonderen Brisanz im Fall A. deutlich mehr tun als alle ihre Vorgänger.

Bei denen gab es auch Skandale, immer und immer wieder: Mal ging es um Schindereien und widerliche Aufnahmerituale, mal um sexuelle Übergriffe, mal um rechtsradikale Parolen und Liedtexte. Und es waren eben nicht bloß eher schlichte junge Männer, die mit dem Gemisch aus Druck, Testosteron und Alkohol entgleisten. Generäle wie Gerd Schultze-Rhonhof und Reinhard Günzel äußerten stocknüchtern ihre Rechtsaußen-Ansichten, bis sie nicht mehr zu halten waren.

Anders herum geht es auch: Harald Kujat, unter Rudolf Scharping immerhin Generalinspekteur und damit ranghöchster Soldat der Bundeswehr, entwickelte erst im Ruhestand sein tiefes Verständnis für die aggressive Außenpolitik Russlands in der Ukraine und in Syrien. Darüber referiert er nun gerne auf Veranstaltungen der Linken. Und jetzt fragt er öffentlich, wie von der Leyen „Achtung und Vertrauen der Soldaten wiedergewinnen will“ – das berührt einen schon unangenehm.

Wie auch der hohe Ton, mit dem André Wüstner, Oberstleutnant und Vorsitzender des Bundeswehr-Verbandes, die deutlichen Worte seiner Chefin beklagt: Sie nehme „weiteren Schaden zwischen Politik und Bundeswehr in Kauf“. Oha! Weiteren Schaden nimmt wohl eher in Kauf, wer nicht erkennt, dass eine Häufung von Einzelfällen doch ein Strukturproblem ist.

Und anders als die alt-rechten Generäle wollte Franco A. wohl nicht bloß Reden schwingen: Von verschwundener Munition ist die Rede, von einem Netzwerk Gleichgesinnter, von einer Liste potenzieller Opfer, darauf Bundesjustizminister Heiko Maas und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck. Wer sich jetzt mit Stilkritik an der Ministerin aufhält, hat – Pardon! – den Schuss wohl nicht gehört. Oder er führt Wahlkampf an einer ganz falschen Stelle.