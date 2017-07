Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, die bislang in der 2. Männer-Bundesliga pfiff und ab dieser Saison auch in der ersten Liga Spiele leiten wird. (dpa)

Geheimwissenschaft. Mit diesem Begriff lässt sich der Fußball ziemlich gut beschreiben, findet Katja Kraus: „Die Eigenheiten und Geschäftsregeln dieses Sports werden mystifiziert. Und sie erschließen sich angeblich nur Männern, die früher selbst mal kurze Hosen getragen haben.

Bei der Jobvergabe gibt es eine Versorgungsmentalität von ehemaligen Spielern für ehemalige Spieler. Die frische Perspektive von außen wird wenig geschätzt.“ Katja Kraus hatte eine solche Perspektive eingebracht, als erste Frau im Vorstand eines Männer-Bundesligisten, beim Hamburger SV zwischen 2003 und 2011. Bis heute ist sie die einzige Frau geblieben.

An diesem Sonntag beginnt die Frauen-Europameisterschaft in den Niederlanden. Von bisher elf Turnieren dieser Art haben die deutschen Fußballerinnen acht gewonnen. Dieser Erfolg dürfte noch lange Bestand haben, denn inzwischen sind mehr als 1,1 Millionen Mädchen und Frauen hierzulande in Vereinen organisiert.

Aber diese Zahlen sind trügerisch: Laut einer Studie des Antidiskriminierungsnetzwerks Fare, Football Against Racism in Europe, sind nur 3,7 Prozent der Führungspositionen im europäischen Fußball von Frauen besetzt. Wie können Verbände und Vereine von Vielfalt und Demokratie sprechen, wenn an ihren Schnittstellen eine Hälfte der Gesellschaft kaum repräsentiert ist?

Oberflächliche Debatte im Fußball

Seit Jahrzehnten wird in Deutschland über Geschlechtergerechtigkeit gestritten, in Politik, Wirtschaft, Kultur. Doch im Fußball wird diese Debatte nur oberflächlich geführt und an Einzelfiguren ausgerichtet. Vier Beispiele: Bei der EM 2016 wurde Claudia Neumann als erste Frau für den Live-Kommentar bei einem Männerturnier eingesetzt.

Der FC St. Pauli berief Sandra Schwedler an die Spitze seines Aufsichtsrates. In Frankreich wird der Männer-Zweitligist Clermont Foot von Corinne Diacre trainiert. Und in der ­neuen Saison ist Bibiana Steinhaus die erste Schiedsrichterin in der Männer-Bundesliga.

Das sei alles hervorragend, sagt Katja Kraus, doch die systemischen Ursachen der Ungleichheit werden dadurch nicht ausreichend hinterfragt: „Der Fußball sollte ein tatsächliches Bewusstsein dafür erlangen, dass gemischtgeschlechtliche Gremien und Funktionsteams eine höhere Erfolgsquote versprechen. Der Fußball schottet sich ab und setzt auf bewährte Kräfte. Es besteht eine große Angst davor, dass Veränderungen auch die eigene berufliche Existenz bedrohen könnten.“

Claudia Neumann, Sandra Schwedler und Bibiana Steinhaus mussten im Internet auch viele erniedrigende Kommentare über sich lesen. Das ist der offene, direkte Sexismus. Doch es gibt auch eine unterschwellige Ausgrenzung von Frauen: Von den 17 Mitgliedern des DFB-Präsidiums ist nur eines weiblich. Im Präsidium der Deutschen Fußball-Liga DFL findet sich keine Frau. Selbst nun bei der Frauen-EM werden zehn der 16 Teams von Männern trainiert.

In der abgelaufenen Frauen-Bundesligasaison waren es sogar neun von zwölf. Bei prominenten Partien reichen Frauen die Häppchen oder tragen den Pokal auf den Rasen, übergeben wird er dann von einem Mann. In Verbänden und Klubs wirken sie als Assistentin und Referentin, seltener als Direktorin oder Abteilungsleiterin.

Von den Vorgesetzten hört man oft, dass sich zu wenige qualifizierte Frauen für Führungsaufgaben anbieten würden. Doch damit würde man den zweiten Schritt vor dem ersten machen, sagt Daniela Wurbs, die langjährige Geschäftsführerin des internationalen Fannetzwerkes FSE, Football Supporters Europe: „Die Kommunikationskultur im Fußball ist mit vielen Klischees beladen. In Werbung und Medien wird das gängige Schönheitsideal gepflegt. Das kann engagierte Frauen auch abschrecken.“

Weiblicher Anteil des TV-Publikums liegt bei rund 40 Prozent

So kommen Funktionäre und Vermarkter unwidersprochen mit ihrer Interpretation durch: Nicht nur die deutschen Fußballerinnen dürften nun bei der EM wieder bis zu acht Millionen Zuschauer vor den Fernseher locken, auch bei einem Männerländerspiel liegt der weibliche Anteil des TV-Publikums bei rund 40 Prozent. Allerdings: Jenseits dieser flüchtigen Events scheinen sich Frauen weniger aufgehoben zu fühlen.

Zwar wollen immer mehr Frauen für den Breitenfußball die C-Lizenz als Trainerin erwerben, die unterste Kategorie, aber schon für die B-Lizenz sinkt der Anteil beträchtlich. Vorbilder wie Inka Grings sind rar: Die 96-malige Nationalspielerin möchte sich als Trainerin bei den Männern durchsetzen. Sie legte ihren Posten bei den Duisburger Bundesliga-Spielerinnen nieder und betreut nun die B-Junioren von Viktoria Köln.

Seit 2016 müssen etwa 100 börsennotierte Unternehmen in Deutschland ihre frei werdenden Aufsichtsratsposten mit Frauen besetzen, bis 30 Prozent weiblich sind. Auch etliche Parteien oder Redaktionen führen solche Debatten. Im Fußball hat der Weltverband Fifa eine Generalsekretärin: die Senegalesin Fatma Samoura. In seinem neuen Führungsrat, dem Council, sollen sechs von 36 Mitgliedern weiblich sein. Aber selbst die großen Nationalverbände ziehen nicht wirklich mit.

Von den 280 DFB-Mitarbeitern in Frankfurt sind rund 40 Prozent weiblich, aber es gibt nur eine Direktorin. In den ehrenamtlichen Gremien der 21 Landesverbände sind die wenigen Frauen meist für Frauenförderung zuständig. Das soll sich ändern, auch durch ein „Leadership-Programm“.

Seit einem Jahr werden 24 interessierte Frauen mit Führungsaufgaben im Verband vertraut gemacht, erzählt Willi Hink, als DFB-Direktor zuständig für die Qualifizierung. „Dieses Programm ist ein Erfolg, nun wollen wir es auch auf Landes- und Kreisebene etablieren“. Zu einer Frauenquote kann sich der DFB aber noch nicht durchringen.