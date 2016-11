Der Titel der ersten deutschsprachigen Ausgabe von "Charlie Hebdo". (Charlie Hebdo, dpa)

Ihr Arbeitsort in Paris ist geheim, ihr echter Name darf nicht verraten werden. Minka Schneider nennt sie sich stattdessen, die Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von „Charlie Hebdo“, die an diesem Donnerstag zum ersten Mal erscheint. Dabei habe sie keine Angst, dass man ihr etwas antun könnte, versichert die Berlinerin, die seit neun Jahren in Paris lebt. „Solche Bedenken kommen von außen. Ein Pseudonym habe ich angenommen, weil ich weiß, dass sich gewisse Leute von ,Charlie Hebdo‘ provoziert fühlen, und ich kann nicht nebenbei noch Hassbotschaften im Netz managen. Ich will mir einfach den Rücken freihalten und mich auf die Arbeit konzentrieren.“

Und Arbeit hat die selbstbewusste Journalistin, deren freie Schnauze zu „Charlie Hebdo“ passt, mehr als genug. Das neue Heft kommt mit einer Startauflage von 200.000 auf den deutschen Zeitschriftenmarkt. Auf der Titelseite ihrer ersten deutschen Ausgabe nimmt das Magazin die erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel aufs Korn. Darin findet sich auf 16 Seiten eine Auswahl von übersetzten Karikaturen aus dem aktuellen französischen Magazin, aber auch extra angefertigte Zeichnungen. Werden die deutschen Leser den speziellen, teils makabren und keinesfalls politisch korrekten Humor von „Charlie Hebdo“ mögen? Schneider nennt das Projekt ein Wagnis: „Kann man die Charlie-Brille, diese ganz besondere Sicht der Welt, exportieren?“

Versucht wird das ausgerechnet in Deutschland, wo die Kultur der Satire und der Presse-Zeichnung weniger ausgeprägt ist als in Frankreich. Hierzulande gibt es nur die „Titanic“, deren Chefredakteur sie ermutigt habe, so Schneider: „Charlie Hebdo“ sei keine Konkurrenz, sondern könne die politische Satire hierzulande befeuern. Auch kamen aus Deutschland nach dem Terror-Anschlag vor fast zwei Jahren das größte Interesse und die meisten Reaktionen.

„Je suis Charlie“

Weltweit war die Erschütterung riesig, als zwei islamistische Fanatiker am 7. Januar 2015 mit Kalaschnikows bewaffnet die Redaktion stürmten und insgesamt zwölf Menschen erschossen, darunter Frankreichs legendärste Karikaturisten wie Georges Wolinski, Jean Cabut und Stéphane Charbonnier, aber auch dessen Leibwächter. Seit Jahren war „Charlie Hebdo“ bedroht worden, weil die Zeitschrift immer wieder Karikaturen des Propheten Mohammed abgebildet hatte, so wie es zur Redaktionslinie gehört, alle Religionsvertreter zu karikieren. „Wir haben Charlie getötet!“, brüllten die Mörder nach ihrer Tat. Doch sie täuschten sich: Nur wenige Tage später kam eine „Ausgabe der Überlebenden“ heraus und seither jede Woche ein neues Heft.

Die Auflagenzahl stieg stark an, Millionen wurden gespendet, und der Slogan „Je suis Charlie“ („Ich bin Charlie“) ging um die Welt. Das freche Satireblatt, das alles angriff, was irgendwie nach Symbol roch, war selbst zum Symbol der Pressefreiheit geworden. Die Redaktion zog in ein anderes Gebäude, dessen Adresse zur Vorsicht geheim gehalten wird. Im Bemühen, sich neu zu sortieren, entstand dann auch die Idee einer ausländischen Ausgabe, erzählt Minka Schneider.

Schneider bewirbt ein Magazin – es soll künftig wöchentlich erscheinen –, von dem zwar seit dem Anschlag alle irgendwie gehört haben und das viele unterstützen, aber oft ohne den Inhalt zu kennen. Es wolle mehr bringen als schlagzeilenträchtige Provokationen, und doch sind sie es, die den Ruf und die Aura von „Charlie Hebdo“ ausmachen – auch in Deutschland.