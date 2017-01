Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air Berlin ist nach einem technischen Defekt außerplanmäßig in Nürnberg gelandet. An Bord des Fluges AB6479 auf dem Weg von Saarbrücken nach Berlin-Tegel habe es einen technischen Defekt an einem Triebwerk gegeben, teilte Air Berlin am Mittwoch mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Demnach schaltete die Pilotin das Triebwerk ab und entschied sich für eine priorisierte Landung in Nürnberg. Dies sei ein standardisiertes Verfahren. Für die 45 Passagiere und vier Crewmitglieder an Bord habe es keine Gefahr gegeben.

Laut eines Sprechers des Flughafens landete das Flugzeug sicher in Nürnberg. Die Menschen an Bord seien alle wohlauf, die Weiterreise der Passagiere werde von Air Berlin geplant. (dpa)