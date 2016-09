Alles im Blick: Maschinen haben einen immer größeren Einfluss. (dpa)

Davor warnt zumindest Yvonne Hofstetter. Die Unternehmerin ist Geschäftsführerin einer Firma, die intelligente Software-Systeme für Unternehmen entwickelt. Sie bezeichnet sich als Expertin für künstliche Intelligenz und hat Anfang dieser Woche ihr zweites Buch mit dem apokalyptisch klingenden Titel „Das Ende der Demokratie“ veröffentlicht. Was auch im Jahr 2016 ein wenig nach Science-Fiction klingt, ist schon Realität: Maschinen entscheiden bereits für uns – jeden Tag vor deutschen Rechnern und Smartphones. Wir googeln – und Google wählt passende und relevante Seiten aus, sortiert nach unserem Standort, Surfverhalten oder früheren Suchanfragen.

Wir setzen uns in Autos, schalten das Navigationsgerät an und vertrauen ihm, dass es den besten Weg ans Ziel wählt. Andere Sicherheitssysteme halten uns im Auto auf der Spur oder bremsen automatisch ab, falls wir dem Vordermann zu dicht auffahren. Youtube oder Netflix wissen, welche Videos wir als Nächstes gern sehen würden – meist stimmt das auch irgendwie.

Wieso sollte aber diese sogenannte künstliche Intelligenz, also der Versuch, Maschinen menschenähnliches Denken einzuhauchen, wieso sollte das, was uns scheinbar im Alltag hilft, unsere Demokratie gefährden? Yvonne Hofstetter hat eine Antwort darauf. „Mit der Digitalisierung verwandeln wir unser Leben, privat wie beruflich, in einen Riesencomputer. Alles wird gemessen, gespeichert, analysiert und prognostiziert, um es anschließend zu steuern und zu optimieren. Der Mensch wird zum Computer umgewidmet, mindestens wird er Teil des globalen Megarechners, dessen Komponenten sämtlich miteinander vernetzt sind und von anderen Komponenten angesteuert werden.“

Das schreibt die Autorin in ihrem Buch und identifiziert damit eine der Rahmenbedingungen für das „Ende der Demokratie“: Menschen würden durch Datensammlungen und Auswertungen vorhersehbar und könnten so eingeordnet oder eben auch manipuliert werden – das Individuum büße dadurch seine Selbstbestimmung ein, seine Privatsphäre sowieso.

Freiheit kommt aus Kalifornien

Ein bisschen weit hergeholt? Ein Beispiel, was schon Schule macht: China hat ein Kreditsystem entwickelt, das an jeden Bürger und jede Bürgerin ein Punktekonto vergibt. Der Punktestand setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen: wo man arbeitet, ob man verheiratet ist oder ledig, was man einkauft, googelt, auf sozialen Netzwerken postet oder wie viele Freunde man dort hat. Kaufen Eltern zum Beispiel viele Windeln, werden sie als verantwortungsvoll eingestuft, derjenige, der Videospiele kauft, als faul. Das wirkt sich auf das reale Leben aus: Man bekommt einfacher einen Kredit oder – im besten Fall – ein Visum für Auslandsreisen. Im schlimmsten Fall: Wenn jemand Schulden hat oder sich kritisch gegenüber der Regierung äußert, gibt es keinen Kredit, keinen Mietvertag, nur schlecht bezahlte Jobs.

Laut Berichten der britischen BBC plant die Kommunistische Partei, das Projekt auf ein neues Level zu heben und bis 2020 alle Chinesen in einer riesigen nationalen Datenbank zu erfassen, die all diese Informationen enthalte und wonach es dann möglich sei, die „Vertrauenswürdigkeit“ der Bürger zu bewerten, mit entsprechenden Belohnungen oder auch Bestrafungen.

Ein anderes Beispiel: Facebook zensiert Nacktheit. Unter diese Richtlinie fiel auch eines der bedeutendsten Fotografien der jüngsten Geschichte: Das Kriegsfoto eines vietnamesischen Mädchens, das 1972 nackt vor den Napalm-Angriffen flieht. Die norwegische Zeitung „Aftenposten“ hatte das Foto in einem Beitrag über historische Kriegsfotos gepostet. Für Facebook war das zu viel Nacktheit, Foto und dazugehöriger Beitrag wurden gelöscht. Inzwischen hat der Konzern zwar eingelenkt, doch das Problem bleibt: garantiert das soziale Netzwerk Pressefreiheit?

Der Chefredakteur des Aftenposten kritisiert genau das in einem offenen Brief an Mark Zuckerberg. Er ist besorgt, was Facebook dieser Stütze unserer demokratischen Gesellschaft anhaben könnte. Er schreibt: „Die Medien haben eine Verantwortung, was sie veröffentlichen. Das mag eine große Verantwortung sein. Jeder Herausgeber muss die Vor- und Nachteile abwägen. Dieses Recht und diese Pflicht, die alle Herausgeber auf der Welt haben, sollten nicht von einem Algorithmus untergraben werden, der in deinem Büro in Kalifornien codiert wird.“

Zum Teil selbst schuld

Auch Hofstetter ist eine Kritikerin der Unternehmen aus dem Silicon Valley, dem Landstrich in Kalifornien, in dem sich die großen Technologie-Konzerne angesiedelt haben: Facebook, Amazon, Google, Apple, Ebay oder Yahoo – Konzerne also, die Teil des Lebens von Milliarden von Menschen sind. Diese Konzerne hätten eine andere Vorstellung davon, eine Gesellschaft umzugestalten, nämlich außerhalb eines demokratischen Prozesses. Die Wirtschaftsunternehmen bauten die Welt nach ihrem Gusto um, sagt Hofstetter in einem Interview mit dem Bayrischen Rundfunk. Das sieht auch der Soziologe Harald Welzer so, der in einem seiner Bücher von einer „smarten Diktatur“ und einem „Angriff auf unsere Freiheit“ spricht.

Daran seien wir auch zum Teil selbst schuld, schreibt Welzer. Denn Überwachung und Konsum gingen Hand in Hand. Die Menschen lieferten ihre Daten an der Theke ab, mit jeder Konsumhandlung. Nun zucken einige Menschen auch in Deutschland mit den Schultern, wenn sie gewarnt werden, dass Facebook oder Google Datenberge anhäufen. Früher setzten die Stasi oder die Gestapo noch Spitzel ein, schickten Menschen los, um Häuser zu durchsuchen und abzuhören. Heute ist Überwachung abstrakter. Algorithmen, von denen niemand so richtig weiß, wie sie funktionieren, analysieren das menschliche Verhalten on- und offline. Welzer erklärt im Interview mit Deutschlandradio Kultur, was daran gefährlich ist.

„Die Macht der Konzerne besteht darin, dass Menschen vereinzelt werden, dass sie das Angebot bekommen, von dem der Algorithmus weiß, was sie sehen oder hören wollen. Damit werden sie gefüttert, nicht nur mit Musik, auch mit politischen Informationen, Informationen über andere Menschen. Das ist erstens eine Verarmung, es gibt keine Zufälle mehr, und zweitens eine Steuerungsmöglichkeit. Wenn ich Informationen gezielt vergebe, kann ich Menschen manipulieren. Das ist ein höchst gefährlicher und ein undemokratischer Mechanismus.“

Wir müssen jetzt kämpfen

Deshalb schlägt die Datenexpertin Hofstetter vor, eine eigene europäische digitale Strategie zu schaffen, weil diese die europäischen Werte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit am ehesten verkörperten. Wenn Roboter lernen könnten, menschliche Emotionen zu verstehen und zu imitieren, dann könnten auch Programme und Programmiercodes bestimmte Rechtsnormen und Moralvorstellungen lernen – so die Idee. Die Digitalisierung können wir nicht aufhalten, darin sind sich Hofstetter, Welzer und auch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles einig. Die Frage bleibt, wie wir damit umgehen, welche Regeln wir setzen. Denn nicht alles scheint schlecht zu sein, was mit Maschinen zu tun hat – Roboter können helfen, Menschen in der Altenpflege zu unterstützen, selbstfahrende Autos können Senioren auch in abgelegenen Dörfern Mobilität ermöglichen. Gerade war Andrea Nahles in Bremen und hat Filme vorgestellt, die solche Vorläuferprojekte zeigen.

Arbeit 4.0 ist der Begriff, den die Ministerin dafür benutzt, also die Arbeit der Zukunft, die noch stärker von Digitalisierung, Automatisierung und von künstlichen Intelligenzen bestimmt werden wird. Ob das nun die apokalyptischen Szenarien von Hofstetter oder Welzer heraufbeschwört, wird sich zeigen. Denn jetzt sei der Zeitpunkt, dass man tatsächlich für Demokratie und Freiheit kämpfen müsse, sagt Welzer. Vielleicht können wir uns aber auch bald einen Teil unserer Arbeit sparen, vielleicht können wir uns dann wieder an die Anfänge der Demokratie zurückbewegen, nach Griechenland, wo die Menschen in den Poleis Zeit hatten, über solche Dinge zu sinnieren, auf Kosten der Sklaven sicherlich, die ihre alltägliche Arbeit verrichten. Wir haben ja dafür vielleicht bald sklavenähnliche Roboter.