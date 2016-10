Prost! (dpa)

Es mag ja einige Dinge geben, die wir im Norden von den Bayern übernehmen sollten. Aber was hierzulande im Herbst passiert, geht mir mittlerweile echt zu weit. Wie aus einem gigantischen Maßkrug ergießt sich bajuwarisches Partybrauchtum gen Nordsee: Oktoberfest-Plagiate schießen wie die sprichwörtlichen Pilze aus dem Boden.

Diese Inflation blauweißen Blödsinns nervt mich. Allerorten im Norden wird „o´zapft“. Im Einkaufszentrum, beim Sportverein um die Ecke, im Getränkemarkt, im Supermarkt - überall Brezeln, Seppelhüte, Oktoberfest. Also wirklich: Als wenn wir von den Bayern lernen müssten, wie man säuft!

Das Bayernzelt auf dem Freimarkt profitiert natürlich vom Oktoberfest-Hype. Okay, die bayerische Feier-Diaspora gehört zum festen Inventar auf diesem ur-norddeutschen Rummel. Und lange Zeit konnte man dort als Norddeutscher ohne zwanghaften Drang zur Assimilierung des jenseits des Weißwurstäquators praktizierten Brauchtums auch einfach mal reinschauen, ohne aufzufallen. Aber das hat sich geradezu beängstigend geändert.

Heute gleicht die Szenerie unter dem blauweißen Zelthimmel zunehmend einem Kostümfest unter dem Motto "Die Macht der Tracht": Teenagerinnen pressen sich ebenso wie Hausfrauen in zu enge Dirndl, Jungs und Männer in rotweißkarierten Hemden und Lederhosen machen einen auf Holzmichel angesichts des dargebotenen Holzes vor den Hütten. Was all diese Menschen veranlasst, sich derart zum Bayern zu machen, dürfte Stoff für viele Therapiesitzungen bieten.

Bei der wichtigsten Zutat bayerischer Festivität wird die Originalität im Norden allerdings nicht so ernst genommen: Durch die Kehlen fließt vor allem Bier von hier. Und ausgeschenkt wird der Gerstensaft auch in Gläsern mit einem Fassungsvermögen von weniger als einem Liter. Da würde ein echter Bayer doch grantig.

Apropos echte Bayern: Gibt es Eingeborene im Königreich Seehofer, die zu Anfang eines Jahres Schnaps trinkend durch die Pampa laufen, mit trockenen Teebeuteln Weitwurfwettbewerbe veranstalten und dann abends Grünkohl und eine Wurst namens Pinkel in Massen verschlingen? Ich habe noch nichts davon gehört.

Alle "Rabba regt sich auf"-Beiträge gibt es in unserem Dossier.