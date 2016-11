Die Hamburger Hip-Hop-Band "Beginner" mit Jan Delay (rechts) und Dennis Lisk (Denyo) stehen wieder gemeinsam auf der Bühne. (dpa)

Tourstart ist an diesem Dienstag in Hannover. Wegen der großen Nachfrage wurde das Konzert vom Capitol in die größere Swiss Life Hall verlegt, wie der Veranstalter mitteilte. DJ Mad (Guido Weiß), Denyo (Dennis Lisk) und Eizi Eiz/Jan Delay (Jan Philipp Eißfeldt) aus Hamburg-Eimsbüttel zählen zu den Pionieren des deutschsprachigen Hip-Hops.

Auf ihrem vierten Album bleiben die Beginner ihrem Erfolgsrezept mit derben Beats und einprägsamen, humorvollen Reimen treu.

(dpa)