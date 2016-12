(Screenshot Spiegel online)

Es gibt Neuigkeiten zu dem Vorfall in Berlin, bei dem eine Frau durch einen Fußtritt eines Unbekannten eine Treppe in einem U-Bahnhof in Berlin-Neukölln hinuntergestoßen wurde, wie der Nachrichtensender NTV berichtet. Nachdem der mutmaßliche Begleiter festgenommen wurde, konnte ihm eine Mittäterschaft nicht nachgewiesen werden.

Dieser gab zu, einer der Männer im Video zu sein. Nun muss die Polizei den Mann wieder laufen lassen. Nach dem Täter wird weiterhin gesucht.

Ende Oktober kam es in einer Berliner U-Bahn-Station zu einem Vorfall, bei dem eine 26-jährige Frau durch den Tritt eines Mannes eine Treppe herunterfiel und sich den Arm brach. Mithilfe eines Videomitschnittes sucht die Polizei nach Hinweisen. (ms)