Bei diesem Brief im Kasten haben es einige Bremer mit der Angst bekommen. Schon in der Betreffzeile ist zu lesen: „DVB-T-Abschaltung erfordert Umstellung auf moderne TV-Versorgung.“ Gleichzeitig trägt das Schreiben den Stempel „Wiederholter Zustellversuch“. Der Schreibstil und die Aufmachung mit aktenzeichenähnlichen Datennummern erinnern an eine Mitteilung von der Behörde. Ist es aber nicht. Es ist ein Werbebrief des Telekommunikationsunternehmens und Kabelnetzbetreibers Vodafone. Über diese Art der „Dringlichkeit“ sollen möglichst viele Bremer, die Fernsehen bisher per Antenne geguckt haben, dazu animiert werden, bei der Firma anzurufen – bis spätestens 28. Februar sollten sie sich unter einer kostenlosen 0800-Nummer melden.

Mehrere Empfänger dieses Schreibens sind zur Verbraucherzentrale Bremen gegangen, um sich zu beschweren. Das sei auch gut so, wie Annabel Oelmann, Vorstand der Verbraucherzentrale, sagt: „Dies ist nach unserer Auffassung ein klarer Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht.“ Denn die Verbraucher würden mit dem Setzen einer Frist gezielt unter Handlungsdruck gesetzt. „Allein dies und die offiziell wirkende Aufmachung der Briefe verschleierten den wahren Kern der Botschaft, nämlich die Werbung für einen Kabelanschluss“, ergänzt Oelmann. Andere Bremer haben statt dieses Briefes eine Postkarte erhalten, allerdings mit ähnlichen Merkmalen wie beim Werbebrief, beispielsweise mit dem fingierten Zustellversuchsstempel.

Was die Änderungen beim TV-Antennenempfang von DVB-T auf DVB-T2 angeht, stellt Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale klar: „Die Einführung von DVB-T2 zum 31. März 2017 erfordert keine Umstellung auf eine andere TV-Versorgung.“ Denn das digitale Antennenfernsehen wird nicht abgeschaltet. Nur diejenigen Bremer Verbraucher, die bislang zum Fernsehen ausschließlich DVB-T nutzen, müssen sich bis Ende März 2017 entscheiden, ob sie auf DVB-T2 umsteigen, also weiter über Antenne fernsehen oder eine andere Empfangstechnik nutzen wollen. Der Kabelanschluss ist dabei aber nur eine von mehreren denkbaren Techniken.

Ein Fall für die Wettbewerbszentrale

Mit dem neuen DVB-T2 können die Bremer auch in Zukunft die öffentlich-rechtlichen Sender wie ARD, ZDF und Radio Bremen TV frei empfangbar schauen, wenn sie einen DVB-T2-fähigen Fernseher haben oder einen Receiver sowie eine DVB-T2-fähige Antenne dazu. Dagegen werden die privaten TV-Sender dann verschlüsselt sein. Wer also nicht auf Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“ verzichten möchte, der muss dann bei der Firma Freenet für 69 Euro ein Jahres-Abo kaufen. Schließt er dies ab, hat er ab Ende März die privaten Sender für weitere drei Monate gratis.

Eine preiswerte Alternative dazu oder zu einem Kabelanschluss könnte eine Satellitenschüssel sein. Darüber sind RTL, Sat1 und Co. noch unverschlüsselt in normaler SD-Bildqualität ohne HD zu sehen. Allerdings haben sich die Privatsender dem Bundeskartellamt gegenüber verpflichtet, nur noch bis 2022 ihr Programm unverschlüsselt zu senden. Für die Zeit danach kommen wohl auch hier zusätzliche Kosten auf den Verbraucher zu. Dennoch könnte das preiswerter sein als DVB-T2 – vor allem für diejenigen, die jemanden in der Familie haben, der weiß, wie man eine Schüssel installiert. Außerdem sollte man sich mit dem Vermieter einig sein, wo am Haus die Schüssel angebracht werden kann.

Die Werbeschreiben von Vodafone sind inzwischen auch ein Fall für die Wettbewerbszentrale in Hamburg und Bad Homburg. Eine Abmahnung gegen Vodafone werde gerade vorbereitet, hieß es von dort. Sogar die Bundesnetzagentur wird aktiv gegen das Unternehmen aus Düsseldorf. Pressesprecher Michael Reifenberg fordert sogar: „Zur weiteren Aufklärung bitten wir betroffene Verbraucher um Mithilfe.“ Wer ein entsprechendes Schreiben erhalten hat, soll sich an die Bundesnetzagentur wenden. Entweder per E-Mail an rufnummernmissbrauch@bnetza.de oder schriftlich an Bundesnetzagentur, Schütt 13, 67433 Neustadt, Fax: 06321-934111. Beim Betreff das Stichwort „DVB-T-Umstellung“ angeben. Die Übersendung einer Kopie beziehungsweise eines eingescannten Exemplars sei ausreichend.

Vodafone gibt klein bei

Unter diesem Druck gibt inzwischen auch Vodafone klein bei. Der Unternehmenssprecher Volker Petendorf teilte dem WESER-KURIER mit: „Wir haben die weitere Auslieferung dieses Werbebriefes bereits in der vergangenen Woche gestoppt – noch während des ersten kleinen Testlaufs. Wir werden dieses Werbemittel in dieser Gestaltung nicht mehr versenden, sondern überarbeiten. So werden wir künftig den aufgedruckten Stempel nicht mehr einsetzen.“

Gerrit Cegielka, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Bremen, meint zum Schluss: „Derartig unseriöse Werbepost von Vodafone Kabel Deutschland gehört in den Papierkorb.“ Wer dennoch beim Anbieter anrufen und sich über Angebote informieren möchte, sollte am Telefon aber keine vorschnellen Zusagen machen, sondern sich ein schriftliches Vertragsangebot schicken lassen, damit der Inhalt des Vertragsangebotes in Ruhe geprüft werden kann.