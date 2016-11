Jim Parsons beim 33. Paleyfest 2016 im Doly Theatre in Hollywood. (imago)

Spätestens seit der Serie "The Big Bang Theory" lieben alle Nerds. Denn die Serie über Wissenschaftler ist nicht nur lehrreich, sondern in erster Linie witzig und die Charaktere sind einzigartig. Kein Wunder, das die Sitcom zu den beliebtesten der heutigen Zeit gehört. Laut einer repräsentativen Statista-Befragung zu den beliebtesten Fernsehserien in Deutschland im Jahr 2016 rangiert "The Big Bang Theory" sogar auf Platz 1, dicht gefolgt von "Two and a Half Men", "Game of Thrones" und "The Walking Dead".

Mittlerweile läuft die zehnte Staffel über die Nerds. Und der Erfolg ist sicherlich auch ein Verdienst von einem der Hauptdarsteller: Jim Parsons gewann für seine Rolle des Sheldon Coopers mehrere Auszeichnungen, darunter der begehrte Emmy. Neben Parsons zählen Johnny Galecki als Dr. Leonard Hofstadter, Kaley Cuoco als Penny, Simon Helberg als Howard Wolowitz, Kunal Nayyar als Dr. Rajesh "Raj" Koothrappali, Mayim Bialik als Dr. Amy Farrah Fowler sowie Melissa Rauch als Dr. Bernadette Rostenkowski-Wolowitz zum Hauptcast der Serie.

Prequel zur Serie in Planung

Nun arbeiten die Macher der erfolgreichen Sitcom "The Big Bang Theory" nach Angaben des Branchenblatts "Variety" an einem Prequel der Serie. Er soll sich um die jungen Jahre des intelligenten Physikers Sheldon Cooper drehen. Die Arbeiten an dem Projekt seien aber noch in einer sehr frühen Phase, berichtete das Online-Portal am Montag. Das Spin-Off soll vom Sheldon-Darsteller Jim Parsons (43) mitproduziert werden.

Ob Sheldon Cooper diese Neuerung gefallen wird? Denn immerhin sind dem hochbegabten Physiker Änderungen ein Dorn im Auge.