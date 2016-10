„Es gibt sinnvolle Diäten. und es gibt Diäten, die sind rein mystisch“, sagte der Vorsitzende der Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung (GPGE), Michael Melter, während einer Fachtagung in Hamburg.

Der Regensburger Professor räumte selbstkritisch ein, dass die Medizin vor 30 Jahren noch zahllose Diäten empfohlen habe. „Heute würden wir bei 90 Prozent dieser Sachen sagen, das ist eine Form der Kindeswohlgefährdung, was wir da getan haben.“ Heute wisse man, dass der Mensch so variabel sei, dass er in der Regel extrem viele unterschiedliche Substanzen verdauen und nutzen könne. Der Darm sei ein „Meister der Integration“.

Heilpraktiker mit unwissenschaftlichen Methoden

Der Bremer Kinderarzt und Gastroenterologe Martin Claßen vom Klinikum Links der Weser (LDW) äußerte Verständnis für Eltern, die ihren Kindern bei Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall helfen wollten und dabei nach jedem Strohhalm griffen. Die überwiegende Mehrzahl dieser Leiden bei Kindern und Jugendlichen habe aber keine organische Ursache.

Es sei zwar wichtig, nach Nahrungsunverträglichkeiten bei bestimmten Beschwerden zu suchen. Doch viele Heilpraktiker diagnostizierten Allergien mit unwissenschaftlichen Methoden. „Dann wird Kuhmilch weggelassen, dann wird Weizen weggelassen“, sagte Claßen. Allerdings könne dies wiederum zu anderen Komplikationen und sogar Folgeschäden führen: Wenn Kinder keine Milch bekämen, könne es zu einem Kalziummangel und im Erwachsenenalter zu Osteoporose kommen. „Milchfreie Ernährung, ohne dass es notwendig ist, ist ein Risiko für die Kinder“, betonte Claßen.

Auch soziale Folgen möglich

Die glutenfreie Ernährung sei ein weiteres Problem. Sie sei bei der chronischen Darmkrankheit Zöliakie zwar sehr hilfreich. Es gebe aber den Trend, auch ohne diese Diagnose auf Lebensmittel mit dem Klebereiweiß zu verzichten. Claßen hält vor allem auch die sozialen Folgen solcher Trends für bedenklich. „Das Risiko ist, dass die Teilhabe dieser Kinder an altersgerechten Aktivitäten vermindert ist.“ Als Beispiel nannte Claßen das gemeinsame Essen auf Kindergeburtstagen oder auch Restaurantbesuche mit Freunden.

Hinter den zahlreichen Diäten und Ernährungsumstellungen stecke die Vorstellung, mit einer kleinen Stellschraube etwas Grundsätzliches in die richtige Richtung drehen zu können, sagte Michael Melter. „Das funktioniert nicht.“ Claßen wies daraufhin, dass medizinisch nicht sinnvolle Diäten einen Placebo-Effekt haben könnten. In solchen Fällen sollte man versuchen, nach einer gewissen Zeit die weggelassenen Nahrungsbestandteile wieder zu essen, und darauf achten, ob die Beschwerden zurückkommen. „Und in vielen Fällen kommen sie nicht wieder“, sagte der Bremer Kinderarzt. (wk)