Carlo von Tiedemann macht sich große Sorgen um seinen verschwundenen Schwiegervater. (dpa)

Wie die Hamburger Morgenpost am Montag berichtet, wurde der ehemalige NDR-Produzent zuletzt an seiner Wohnungsanschrift in Quickborn gesehen. Laubrunn wohnt dort nur wenige Straßen entfernt von seiner Tochter Julia und Carlo von Tiedemann.

Möglich sei, dass sich der 77-Jährige in Hamburg aufhalte und einen dunklen Aktenkoffer bei sich habe. Laut Polizei habe er sich vermutlich in ein Hamburger Hotel eingemietet.

Klaus Laubrunn sei schlank, weißhaarig und 1,78 Meter groß, wie die Polizei mitteilte. Er trage eine Brille, eine braune Lederjacke und vermutlich blaue Jeans. Laumann bedarf dringend ärztlicher Hilfe.

„Wir sitzen hier und können es uns nicht erklären, Klaus ist einfach verschwunden, mehr wissen wir nicht, es ist völlig unerklärlich“, sagte Carlo von Tiedemann der „Bild“.

Das plötzliche Verschwinden Laubrunns sei ein schwerer Schock für die Familie. (wk)