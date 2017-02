Der kanadische Premierminister Justin Trudeau. (dpa)

Sieht so das Ende einer Liebesbeziehung aus? Vor knapp einem Monat schrieben kanadische Medien über die bisher schlechtesten Beliebtheitswerte ihres Premierministers Justin Trudeau. Sie sind jetzt auf dem niedrigsten Stand seit dem Amtsantritt im November 2015.

Doch der 48-jährige Chef der Liberalen hat weiterhin die besten Werte aller Parteivorsitzenden dort. Alles "normal" für einen Premier in dieser Phase seiner Amtszeit, hieß es. Noch muss sich der wichtigste Mann der zehntgrößten Volkswirtschaft der Welt also keine Sorgen machen - und international liebt man den Politiker ohnehin, dessen Vater bereits das gleiche Amt bekleidete. Das liegt auch daran, dass er sein Amt oft öffentlichkeitswirksam und ungewöhnlich offen auslebt. Fünf Rollen machen den "Kennedy Kanadas", der an diesem Freitag in Berlin Angela Merkel trifft, zu einem besonderen Politiker.

Der Feminist

Von Anfang an hat Trudeau offensiv mehr für die Gleichberechtigung von Frauen und benachteiligter Gruppen getan. Er nominierte mit Jody Wilson-Raybould eine Frau aus dem indianischen Stamm der Kwakwaka'wakw, sein Verteidigungs- und sein Infrastrukturminister sind in Indien geboren und er hat insgesamt die Hälfte seines Kabinetts mit Frauen besetzt. Als er gefragt wurde, warum das für ihn wichtig gewesen sei, antwortete er nur schulterzuckend: "Weil wir im Jahr 2015 leben."

Das Model

Medien und Fanseiten himmeln Trudeau wegen seines Aussehens an. Zuletzt überschrieb die "Huffington Post" einen ihrer Artikel mit: "Ivanka Trump sah verdammt durstig aus, als sie Justin Trudeau anstarrt". Auf BuzzFeed finden sich gleich mehrere solcher Berichte, unter anderem zu "15 Gelegenheiten, in denen der Hunger nach Justin Trudeau zu weit gegangen ist". Mehrfach hat Trudeau Model für die Vogue gestanden, im Januar 2016 solo, drei Monate später mit seiner Frau Sophie. Der Neue sei "bemerkenswert jung und mit welligem Haar", der blaue Anzug und die braunen Schuhe "schneidig", jubilierte das Fashion-Magazin über ihn.

Der beste Freund

Doch auch auf Männer übt der Kanadier eine gewisse Ausstrahlung aus. "Bromance" nennen die Amerikaner die Mischung aus brüderlicher Freundschaft und Romanze. Als Trudeau kurz vor dessen Amtsende noch einmal US-Präsident Barack Obama besuchte, überschlugen sich die Medien förmlich. Scherze darüber, welches Land das bessere Bier und die besseren Eishockeyteams hat, wurden gefeiert. Auch in Zeiten der Trauer standen die beiden eng beieinander: Als bei dem Massenmord von Orlando 49 Menschen in einem Schwulenclub getötet wurden, schloss Trudeau seine Beileidsbekundung in der kanadischen US-Botschaft mit: "Von ewigen Freunden, Justin Trudeau".

Der Boxer (und Höhlenmensch)

Sein Image als Sexsymbol geht auch auf einige Fotos zurück, auf denen Trudeau halbnackt mit trainiertem Oberkörper und Bizeps-Tattoo posierte. Auch noch im Amt ließ er sich 2016 beim Besuch eines Boxstudios im New Yorker Stadtteil Brooklyn so fotografieren. Im Frühjahr 2016 traf eine Familie beim Wandern zufällig ihren Premier - der kam gerade halbnackt aus einer flussdurchzogenen Höhle in Quebecs Gatineau Park.

Der Kiffer

Trudeaus Partei setzt sich für eine Legalisierung von Marihuana ein - weniger, um damit Steuergelder zu generieren, sondern mehr, um durch eine offene und kontrollierte Industrie die Schäden für junge Menschen zu minimieren. Auch er selbst habe fünf oder sechs Mal gekifft, gab Trudeau in einem Interview der Huffington Post zu. "Aber es hat mir nie viel gebracht." (dpa)