Eine verletzte Person wird auf einer Trage am 04.09.2015 in Handeloh (Niedersachsen) von Sanitätern zu einem Rettungsfahrzeug gefahren. (dpa)

Mit Wahnvorstellungen, Herzrasen und Krampfanfällen wälzen sich die Menschen im Tagungsraum auf dem Boden. Einige sind bereits bewusstlos, andere liegen auf dem Rasen vor dem Gebäude, bis zu 29 Menschenleben sind in Gefahr. Augenzeugen können kaum glauben, was sie sehen. Mehr als 160 Rettungskräfte eilen ins niedersächsische Handeloh, Notärzte kämpfen in der parkähnlichen Anlage südlich von Hamburg um das Überleben der Seminarteilnehmer, Unfallwagen bringen die Betroffenen in verschiedene Krankenhäuser der Region. Schnell wird klar: Ein Drogenexperiment soll es gewesen sein, möglicherweise sogar mit Sekten-Hintergrund.

Beschuldigten droht Berufsverbot

Ein gutes Jahr später hat die Staatsanwaltschaft Stade ihre Ermittlungen beendet und Anklage erhoben. Sie wirft den beiden Organisatoren unter anderem Drogenbesitz vor, die beiden sollen in Handeloh die verbotene Psychodroge 2C-E verteilt haben. Beschuldigt werden eine 49-jährige Heilpraktikerin aus Aachen und ihr 51 Jahre alter Ehemann. Er ist Diplom-Psychologe und Psychotherapeut, wie Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas am Dienstag mitteilt. "Den Beschuldigten droht bei einer Verurteilung außer einer Haftstrafe auch ein Berufsverbot", erklärt er.

Es soll um "persönliche Selbsterfahrung" und die "Förderung der Bewusstseinsentwicklung" im Rahmen einer sogenannten Psycholyse gegangen sein, sagt Breas. Die habe mit Psychotherapie und Medizin nichts zu tun, heißt es dazu bei der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). Der Einsatz illegaler Drogen sei strafbar, zudem drohe Machtmissbrauch durch den Therapeuten.

"Nach den Ermittlungsergebnissen sind die Angeschuldigten Sympathisanten der sogenannten Kirschblütengemeinschaft", sagt Breas weiter. Die Gemeinschaft des Schweizer Therapeuten Samuel Widmer wird von der Zentralstelle für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche als "problematisch" eingestuft, Kritiker sprechen von einer Sekte.

Tageszentrum Handeloh hat mit dem Vorfall nichts zu tun

Die Sprecherin der Kirschblütengemeinschaft möchte zu Handeloh nichts sagen. "Natürlich haben wir auch hier in der Schweiz von den Geschehnissen um die Heilpraktiker in Handeloh gehört", heißt es auch nach über einem Jahr auf der Internet-Seite der Gemeinschaft. "Obwohl uns noch gar nicht bekannt ist, wer die betroffenen Personen in Handeloh sind, wird ein Schüler von Samuel Widmer darunter vermutet". Und weiter: "Hier wird somit nicht nur versucht, eine Therapiemethode zu diskreditieren, sondern ein Rufmord an Menschen riskiert, die einfach anders leben wollen."

Das Tagungszentrum in Handeloh hat mit dem Vorfall vom 4. September auch nach fester Überzeugung der Staatsanwaltschaft nichts zu tun. Sie habe kein Verständnis für Drogen, auch nicht zur Bewusstseinserweiterung, hat die Geschäftsführerin des Tagungszentrums wenige Tage nach dem Vorfall betont. "Das waren Heilpraktiker, Ärzte, Homöopathen und Psychologen", hat sie damals gesagt, noch immer fassungslos. "Ich bin froh, dass alle überlebt haben."

Die Organisatoren müssen sich nicht wegen Körperverletzung verantworten - die Anklage geht laut Breas von "eigenverantwortlicher Selbstgefährdung" aus. Die Ermittlungsverfahren gegen die übrigen 27 Seminarteilnehmer wurden nach und nach eingestellt. "Der bloße Konsum von Betäubungsmitteln ist straflos", erklärt Breas.

Wann der Prozess am Landgericht Stade beginnt, steht nach Angaben einer Sprecherin noch nicht fest. (dpa)