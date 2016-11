Das philippinische Militär hat die verlassene Yacht namens "Rockall" in der Nähe der Insel Laparan gefunden. (dpa)

Eine Lösegeldforderung ging zunächst nicht ein. Die Extremisten hatten die beiden nach Militärangaben auf ihrer Jacht in der muslimischen Unruheregion in den mehrheitlich katholischen Philippinen überfallen.

Die Polizei fand die Jacht "Rockall" am Sonntag. Die Leiche der 59-Jährigen Frau war noch an Bord. Ein Sprecher von Abu Sayyaf meldete sich bei einer Zeitung und ließ einen Mann mit deutschem Akzent an den Apparat. Er bat die deutsche Botschaft um Hilfe.

Der 70-jährige Skipper der "Rockall" war 2008 bereits in Somalia entführt worden, wie er dem Portal Yacht.de 2009 berichtete. Er und seine Partnerin seien damals erst nach sieben Wochen freigekommen. Der Mann berichtete in dem Interview, dass er seit mehr als 30 Jahren auf einer Jacht lebe. (dpa)