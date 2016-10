"Die Simpsons" ist eine beliebte Comedy-Serie. Eine Szene aus dem Kinofilm. (imago)

Curran arbeitete viele Jahre an der beliebten Comedy-Serie "Die Simpsons" mit. Während seiner Karriere gewann er sechs Emmys als Teil der Schreibteams für "Die Simpsons" sowie Late Night with David Letterman. Nun starb Kevin Curran am Dienstag in Los Angeles nach langer Krankheit.

Al Jean, ausführender Produzent der gelben Serie, zeigte sich betroffen und twitterte traurig: "V v sad at the passing of Kevin Curran brilliantly funny and true friend." (isc)