Michael "Jim" Delligatti Erfinder des Big Mac mit 98 gestorben

Der Erfinder des Big Mac, des wohl bekanntesten Burgers der Welt, ist tot. Michael "Jim" Delligatti starb im hohen Alter von 98 Jahren in seinem Wohnort Pittsburgh, wie die Kette McDonald's am Mittwochabend twitterte. "Jim, wir danken dir und werden ewig an dich denken", hieß es.