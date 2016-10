Symbolbild. (fr)

Laut Polizei haben Jugendliche in Sebnitz an der tchechischen Grenze drei syrische Kinder mit einem Messer bedroht und sie geschlagen. Die Kinder sind fünf, acht und elf Jahre alt und seien angegriffen worden, als sie am Donnerstagabend aus einem Bus stiegen. Der Staatsschutz hat sich eingeschalten, die Jugendlichen sollen rechte Parolen gerufen haben.

In Sachsen-Anhalt wurde ebenfalls am Donnerstagabend eine liberianische Familie angegriffen - vermutlich aus fremdenfeindlichen Gründen. Zwei Männer hatten sich mit Schlagstock und Schlagring bewaffnet und an der Tür des 47-Jährigen geklingelt, wie der Mitteldeutsche Rundfunk und der Tagesspiegel berichten. In der Wohnung befanden sich auch die Frau des Liberianers, eine 47-jährige Deutsche, sowie ihr fünfjähriges Kind. Auch die Frau und das Kind wurden von den beiden alkoholisierten Männern verprügelt, als sie dem Mann zu Hilfe kommen wollten. Alle drei mussten im Krankenhaus ärztlich behandelt werden.

Die Polizei nahm die beiden mutmaßlichen Täter kurz danach fest. Sie geht davon aus, dass es sich bei dem 47- und dem 63-Jährigen um Männer aus der Nachbarschaft handele. Außerdem gebe es erste Hinweise, dass es für die Tat ein fremdenfeindliches Motiv geben könne, sagte ein Sprecher der Polizei. Opfer und Täter wohnten zwar in derselben Straße, gekannt hätten sie sich aber nicht.

Ende 2015 und Anfang dieses Jahres wurden in sächsischen Orten - Bautzen, Heidenau, Clausnitz - Flüchtlinge angegriffen und bedroht. Auch im Zusammenhang mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober kam es zu teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen. (dpa/wk)