Der Satiriker Jan Böhmermann in seinem Studio in Köln. (dpa)

„Germany wants to be second“, lautet die Antwort von Satiriker Jan Böhmermann in der Sendung Neo Magazin Royale am Donnerstagabend. Damit spielt er auf ein Video der niederländischen Satireshow "Zondag met Lubach" an, das innerhalb weniger Tage viral ging und eine Bewerbung für den zweiten Platz direkt nach den USA darstellt. Der Adressat des Clips: der neue US-Präsident Donald Trump.

Das Video "The Netherlands welcomes Trump in his own words" besteht aus kurzen, einfachen Sätzen - angelehnt an die Sprache Trumps. Die Themen in dem Clip orientieren sich zum Teil an den Schwerpunkten, die Trump im Wahlkampf gesetzt hat: "We built an entire ocean between us and Mexico. Nobody builds oceans better than we do", heißt es zum Beispiel in Anspielung an die von Trump geplante Mauer zwischen den USA und Mexiko. Seit dem 22. Januar haben sich das Youtube-Video fast neun Millionen Menschen angesehen (Stand: 3. Februar 2017).

Diese Vorlage konnte sich der deutsche Satiriker und Fernsehpreisträger Jan Böhmermann nicht entgehen lassen. In der jüngsten Ausgabe des Neo Magazin Royale präsentierte er den Zuschauern ein Werbevideo für die Bundesrepublik nach dem holländischen Vorbild. „Wir sind stark, wir sind groß und wer, wenn nicht wir, hätte eine dritte Chance verdient“, so Böhmermann. Er betitelt „Culcha Candela“ als die deutschen „3 Doors Down“, eine der wenigen bekannten Rockbands, die bei der Amtseinführung Trumps aufgetreten waren.

Im Video wird außerdem betont, dass Deutschland schließlich Sarah und Pietro Lombardi habe sowie die mächtigste Frau der Welt, Angela Merkel. „America has the KKK, Germany has the FKK. Pussys everywhere. So great“, heißt es in dem Clip. Die Stimme des Sprechers klingt der von Donald Trump zum Verwechseln ähnlich. Und natürlich habe Deutschland die Weltkriege gewonnen, alles andere seien Fake News.

Außerdem gäbe es noch eine Gemeinsamkeit, die Donald Trump an seinem neuen Vizeland gefallen dürfte: Auch Deutschland habe schon mal eine Mauer errichtet. Die Mauer, die damals Deutschland und die DDR teilte, wurde sogar von Russland bezahlt, heißt es weiter. Eine Anspielung darauf, dass Trump eine Mauer zu Mexiko errichten will und das Land auch noch dafür zahlen soll. Das Video hat seit Donnerstagabend bereits über 200.000 Klicks. (Stand: 3. Februar, 7.30 Uhr)

„Alle europäischen Late-Night-Shows waren empört, als sie das Video der Holländer gesehen haben. Vor allem, weil es so lustig war, dass man es nicht mehr toppen kann. Außer wir schließen uns alle zusammen“, so Böhmermann. Daraus heraus entstand die Idee, dass jede Late-Night-Show ein Bewerbungsvideo für den zweiten Platz produzieren soll. Eigens dafür wurde die Website www.everysecondcounts.eu ins Leben gerufen. Dort werden die Bewerbungsvideos gesammelt.

Neben den Niederlanden und Deutschland haben bereits die Schweiz, Österreich und Belgien mit einem Video nachgezogen. Weitere sollen folgen. „The Server went down“, mussten die Betreiber noch am Abend twittern. Offenbar war das Interesse groß an dem Projekt. Darüber hinaus hat man den gemeinsamen Twitter-Account @itsgreateu und eine Facebook-Seite geschaltet. Man darf also gespannt sein auf die Werbevideos der Nachbarländer. Die Macher setzen damit ein Zeichen für ein vereintes Europa.