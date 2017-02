(Ultraschoen)

Während der Heimspiel-Partie zwischen Weder Bremen und Borussia Mönchengladbach am vergangenen Sonnabend hielt die Bremer Ultragruppe "Caillera" zwei Spruchbanner als Zeichen der Solidarität in die Höhe. Mit „Gerechtigkeit für Théo“ und „Gegen institutionellen Rassismus“ setzten sie ein Zeichen.

Der 22-Jährige Théo war bei einer Festnahme in der Pariser Vorstadt Aulnay-sous-Bois von vier Polizisten brutal attackiert und vergewaltigt worden. Eine Videokamera hatte das Handgemenge gefilmt. Die Aufnahmen zeigen, wie die Beamten den schwarzen Franzosen zunächst mit Krüppeln auf Beine und Knie schlagen und einer der Polizsiten ihm zudem eine Waffe in den Hintern rammt. Der Franzose erlitt eine zehn Zentimeter große Wunde. Die vier Polizisten wurden bereits vom Deinst suspendiert. Ein Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigung wurde eingeleitet.

Seither ist die Lage in Frankreich angespannt. Drancy, Argentueil oder Bobigny – überall demonstrieren die Menschen und fordern Gerechtigkeit für Théo. Auch in der Hauptstadt Paris gehen die Menschen auf die Straße. Am Mittwoch, 15. Februar, ist es dort erneut zu Ausschreitungen gekommen. Müllbehälter wurden angezündet, Flaschen auf Polizisten geworfen sowie Tränengas eingesetzt.

Präsident François Hollande reagierte mit einem Krankenhausbesuch. Mit diesem Besuch wurde ein weiterer Verein auf den Fall aufmerksam. Denn Théo trug ein Trikot von Inter Mailand, als Hollande ihn einen "vorbildlichen jungen Mann" nannte. Per Twitter lud der Verein den Franzosen zu einem Spiel ein, sobald er wieder gesund ist.

Auch der wegen Vergewaltigung angeklagte Polizist äußerte sich zum Einsatz. Théo habe sich unkooperativ verhalten, sodass ein gewaltsame Verhaftung nötig gewesen sei, soll der Beamte laut der französischen Tageszeitung "Ouest France" gesagt haben. Der 27-Jährige erklärte, dass er Gebrauch von seinem Schlagstock gemacht habe, jedoch nicht auf das Gesäß gezielt habe. Die rektale Verletzung könne er sich nicht erklären.

Im Netz solidarisieren sich User mit dem jungen Mann und fordern eine gerechte Aufarbeitung des Falles: