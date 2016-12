In einem Gefängnis in Birmingham ist es zu einer Revolte gekommen. (Reuters)

In einem Gefängnis in Birmingham ist es am Freitag zu einem Aufstand von Insassen gekommen. Wie die private Betreiberfirma der Haftanstalt, G4S, mitteilte, übernahmen Gefangene im Laufe des Tages vier Trakte der zentral gelegenen Einrichtung. Die Mitarbeiter hätten die betroffenen Gebäudeteile abgeriegelt und sich in Sicherheit begeben, hieß es in der Mitteilung.

Eine Spezialeinheit versuchte, mit Polizeihunden und einem Hubschrauber wieder die Kontrolle über das Gefängnis zu erlangen. An dem Aufstand sollten schätzungsweise Hunderte Gefangene beteiligt gewesen sein, teilte die Gewerkschaft der Angestellten im Justizvollzugsdienst (POA) mit und warnte, der Justizvollzug befinde sich in einer Krise.

Begonnen hatte die Revolte in den Morgenstunden und dauerte auch am Abend noch an. Offenbar war es einem Gefängnisinsassen gelungen, einem Mitarbeiter die Schlüssel zu einem Zellentrakt zu entreißen, teilte die Polizei mit. Medienberichten zufolge wurde ein Häftling bei den Ausschreitungen schwer verletzt, Akten seien teilweise verbrannt worden. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe nicht bestanden, sagte ein Sprecher des Justizministeriums.

Birmingham ist mit etwas mehr als einer Million Einwohner die zweitgrößte Stadt in Großbritannien nach der Hauptstadt London. Die Haftanstalt im Stadtzentrum ist mit 1450 Insassen eine der größten im Land. Sie stammt noch aus viktorianischer Zeit und gilt, wie viele Gefängnisse im Land, als veraltet. Der Vorfall ist bereits der dritte innerhalb weniger Monate. (dpa)