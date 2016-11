Die 22-jährige Maxime Linder wird vermisst. Die Hamburger Polizistin ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. (von der Ahe, Tanja, dpa)

Sie bangen um ihre vermisste Kollegin: Etwa 200 Polizisten aus Hamburg und Schleswig-Holstein suchen seit Donnerstagabend im Bereich des Sachsenwaldes nahezu pausenlos nach der 22-jährigen Maxime Linder. Die junge Polizistin einer Hamburger Innenstadtwache wird seit Mittwoch vermisst. Ihr Handy war zuletzt am Donnerstag gegen 20 Uhr im Kreis Herzogtum Lauenburg nahe Aumühle am Sachsenwald geortet worden. Eine Spur von der Vermissten fanden die Suchtrupps bis zum späten Freitagabend nicht. Mit der jungen Frau ist auch deren Dienstwaffe verschwunden. Möglicherweise hat sie die Pistole vom Typ Walther P 99 bei sich. Der Fall ist den Fahndern ein Rätsel, sie schließen weder einen Unfall, ein Verbrechen noch eine Selbsttötung aus.

Wie es hieß, hatte sich die aus Kaltenkirchen stammende Polizei-Auszubildende am Dienstag bei ihrer Wache an der Caffermacherreihe krankgemeldet, war aber am Mittwochmorgen nicht zum Dienst erschienen. Am S-Bahnhof Aumühle erfasste eine Überwachungskamera Maxime Linder am Donnerstagmorgen. Später wurde ihr Handy in dem Bereich geortet.

Die Polizei begann die Suche am Donnerstagabend am Waldfriedhof Aumühle und dehnte diese am Freitag in den angrenzenden Sachsenwald aus. Dabei kamen ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera sowie speziell ausgebildete Personen-Suchhunde zum Einsatz. Das Ergebnis: nichts.

Am Abend veröffentlichte die Hamburger Polizei eine offizielle Suchmeldung mit einem Foto der Vermissten. Zum Hintergrund des Verschwindens gab es zunächst nur Spekulationen. Die junge Frau ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Sie war zuletzt vermutlich mit einem schwarzen Parka, dunkler Hose oder Leggins, einem hellen Schal und dunklen Winterstiefel bekleidet. Zeugenhinweise an die Verbindungsstelle im LKA unter Telefon (040) 4286 56789 oder jede andere Polizeidienststelle.