Das Wohnhaus des beschuldigten Ehepaares in Höxter-Bosseborn (Nordrhein-Westfalen). (dpa)

Mit der Befragung der Angeklagten ist am Dienstag der Prozess um die tödlichen Misshandlungen in Höxter fortgesetzt worden. Vor dem Landgericht Paderborn wird Angelika W. mit ihren Aussagen bei der Polizei konfrontiert. Nach ihrer Festnahme im April hatte die 47-Jährige mehrfach stundenlang bei der Polizei von den brutalen Geschehnissen berichtet. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Wilfried W. (46) soll sie jahrelang mehrere Frauen nach Ostwestfalen gelockt und sie anschließend schwer misshandelt haben. Seit Oktober muss sich das Duo wegen zweifachen Mordes durch Unterlassen verantworten. Zwei Frauen aus Niedersachsen überlebten das Martyrium nicht.

Es ist der vierte von fünf Verhandlungstagen, an denen Angelika W. aussagt. Ohne ersichtliches Mitgefühl schilderte sie zu Beginn, wie Frauen in das Haus nach Ostwestfalen gelockt wurden. Demnach hat sie selbst die Opfer von vorneherein auf deren Rolle eingeschworen und ihnen deutlich gemacht, dass sie Wilfried W. gehorchen müssten, um Strafen zu entgehen.

Die vergangenen Prozesstage

Vor Gericht hatte Angelika W. an den vergangenen Prozesstagen ohne erkennbare Emotionen geschildert, wie die Opfer verbrüht, gefesselt und geschlagen wurden. Sie hatte demnach selbst Misshandlungen durch ihren Ex-Mann erduldet, die anderen Frauen aber ebenfalls brutal gequält. So schilderte sie vor einer Woche, wie sie das spätere Todesopfer Anika W. nachts mit Handschellen an ein Heizungsrohr gekettet hatte - nach ihrer Aussage, um den Erwartungen ihres Ex-Mannes zu entsprechen. Nässte sich die Frau ein, wurde sie "bestraft", zum Beispiel mit brühend heißem Wasser.

In den Wochen vor ihrem Tod soll Anika W. kaum noch gegessen haben. Vermutlich starb sie an den Folgen eines Sturzes auf den Betonboden vor der Scheune. Nachweisen lässt sich die genaue Todesursache nicht mehr: Die beiden Angeklagten sollen die Leiche der Frau zerstückelt und in einem Ofen verbrannt haben. Der angeklagte Wilfried W. schweigt bislang zu den Vorwürfen. (dpa)