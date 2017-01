Kennen Sie auch Menschen, die Sie ständig durch Meme mit weisen Sprüchen und romatischen Naturaufnahmen in ihrer Facebook-Timeline nerven? Also mit so etwas beispielsweise:

Diese Motivationsbildchen, die zu Tausenden im Internet kursieren, nimmt eine Facebook-Seite auf die Schippe - und trägt nebenbei dazu bei, einige Sprachphänomene zu verbreiten.

"Die besten Freunde sind die was immer da simd wenn man die mal braucht" steht als Spruch auf einem Bild von einer Gruppe von vier Menschen, die in in einen Sonnenuntergang über dem Wasser blicken. Das Meme sieht aus wie eines dieser Facebook-Motivationsbildchen. Nur ist in diesem Fall die fehlerhafte Grammatik gewollt.

Genau auf diese klugen Sprüche auf Bildchen nämlich hatte es Sebastian Amrel, Anfang 30, Großhandelskaufmann aus Amberg in der bayerischen Oberpfalz, abgesehen, als er die Facebook-Seite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" ins Leben rief.

"In den Timelines gibt es Leute, die nicht richtig schreiben können. Und genau diese Leute teilen gerne diese Motivationsspruch-Bildchen und machen sie teilweise auch selbst, was oft ziemlich witzig anzuschauen ist. Scheinbar kam vor mir keiner auf die Idee, das auf die Spitze zu treiben", sagt Amrel im Interview mit jetzt.de. Also legte er selbst los. Beispiele gefällig? Bitteschön:

Die Seite bekam nur sehr langsam mehr Aufmerksamkeit, aber im Oktober 2015 begann ein regelrechter Hype im Internet, im Januar 2017 hat Amrel für seine Satire-Seite fast 300.000 Likes gesammelt.

Die Menschen scheinen die Kombination aus manchmal pseudo-weisen, manchmal tatsächlich klugen Inhalten und einer katastrophalen Rechtschreibung, die in Amrels Bildchen-Posts zur Kunstform wird, zu mögen - auch wenn am Anfang nur rund die Hälfte der Besucher die satirische Intention verstand, wie Amrel in dem Interview mit jetzt.de ebenfalls verrät.

Relativ schnell aber, begannen die Besucher der Seite die fehlerhafte Grammatik aufzunehmen und posteten in gleicher Art ihre Kommentare darunter - und sie trugen diesen Stil auch in andere Bereiche der Sozialen Netzwerke weiter.

Ein immer wiederkehrendes Element dabei ist die Ziffer "1" anstatt die Wörter "eins", "einer" oder "eine" zu schreiben. Das ist im Internet mittlerweile weit verbreitet, geht aber nicht auf Amrel zurück, wie er im Interivew sagt: Er habe "die Seite von Money Boy [ein Rapper aus Österreich, Anm. d. Red.] verfolgt und er hat immer diese „1“ statt „eins“ geschrieben. Das hab ich dann auch gemacht und beibehalten. Aber das schreibe ich nicht auf meine eigene Kappe, dass ich die 1 ins Internet gebracht hätte." Zur Verbeitung dieser Schreibweise hat Amrel aber sicherlich beigetragen.

Ein weiteres gewolltes grammatikalisches Ungetüm ist das Satzanhängsel ", vong XXX her." Beispielsweise so: "Der Affe ist schön vong Aussehen her." Das überflüssige "g" am Ende des Wortes von in Kombination mit einem Substantiv und dem "her" treibt ebenfalls sein Unwesen in den Sozialen Netzwerken.

Die Sparkasse sprang als eines der ersten großen Unternehmen auf den Trend auf und veröffentlichte bereits im August 2016 diese Werbung:

Zahlreiche Medien berichteten darüber, im Netz gab es Schelte und Applaus. So oder so, die Aufmerksamkeit war riesig. Ziel erreicht.

Selbst der Duden hat reagiert und wundert sich auf seiner Facebook-Seite im November:

Wenn Sie also in Zukunft auch irgemdwann 1 mal über scheibar feelerhafte Grematik im Internet stolpan mus das nich imma 1 echte Fehler seim.

P.S. Auch beim Verfassen des Artikels schaute mir eine Kollegin über die Schulter, sah einen der Amrel-Posts und schüttelte den Kopf: "Dem muss doch geholfen werden." :-)