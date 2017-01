Der neue US-Präsident Donald Trump. (dpa)

Und damit der US-Präsident das Video mit dem Titel "The Netherlands welcomes Trump in his own words" auch versteht, besteht es aus kurzen, einfachen Sätzen. Eben angelehnt an die Sprache Trumps.

Die Themen in dem Clip orientieren sich zum Teil an den Schwerpunkten, die Trump im Wahlkampf gesetzt hat: "We built an entire ocean between us and Mexico. Nobody builds oceans better than we do", heißt es zum Beispiel in Anspielung an die von Trump geplante Mauer zwischen den USA und Mexiko.

Ob Trump das Video gesehen hat ist fraglich - dafür haben das aber aber umso mehr andere Menschen getan. Bei Youtube hat die satirische Landvorstellung schon über 300.000 Aufrufe (Stand: 23.1.17, 20:30 Uhr) (kmu)