Der Satiriker Jan Böhermann. (dpa)

"Derartige Überlegungen gibt es nicht", sagte ein ZDF-Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Es gibt in dieser und in der kommenden Woche das "Neo Magazin Royale" mit dem Untertitel "Wetten, dass..? - 1" beziehungsweise "Wetten, dass..? - 2"."

Böhmermann lädt sich für die Sendungen am 13. und 20. Oktober den CDU-Abgeordneten Jens Spahn, den Journalisten Ulrich Wickert sowie die Musiker DJ Bobo, Eko Fresh und Eva Padberg ein. "Wetten, dass..?" ist im ZDF Ende 2014 eingestellt worden.

Der TV-Moderator hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er den Fernseh-Klassiker gerne moderieren würde. (wk/dpa)