Oftmals käme der Sexualkundeunterricht in der Schule laut „Jugend gegen Aids“ zu kurz. (dpa)

Das zeigt das Ergebnis einer Umfrage, die die Initiative „Jugend gegen Aids“ gemeinsam mit der Dating-App „Lovoo“ durchgeführt hat. Die ersten Ergebnisse daraus wurden am Donnerstag in Berlin vorgestellt.

2500 junge Menschen haben an der Umfrage teilgenommen. Das Resultat: Viele von ihnen sind nicht so aufgeklärt wie sie selbst meinen. 22 Prozent der Befragten gaben zum Beispiel an, sich bei der Nutzung von Kondomen unsicher zu fühlen. Etwa genauso viele Teilnehmer gaben zu, nicht immer, wenn sie mit einem neuen Partner Sex haben, überhaupt ein Kondom zu benutzen. Nur zwei von drei Befragten nannten die Gefahr, sich mit einer Geschlechtskrankheit anzustecken, als Grund für eine Verhütung.

Trotz dieser Resultate betonten 96 Prozent der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass sie nach eigener Ansicht umfassend über das Thema Sexualität Bescheid wissen. „Auch die öffentliche Meinung ist, dass die Jugendlichen heutzutage gut aufgeklärt sind“, sagt Marlon Jost, Marketingvorstand von Jugend gegen Aids. „Wenn man aber tiefer in die Daten einsteigt, merkt man, dass das einfach nicht stimmt. Das wollen wir zeigen.“

Auch „Körperbilder“ Thema der Umfrage

Neben den Themen „Sexuelle Aufklärung und Verhütung“ spielte auch das Thema „Körperbilder“ eine Rolle in der Umfrage und lieferte erschreckende Ergebnisse: Fast die Hälfte der Befragten gab an, mit dem eigenen Körper nicht zufrieden zu sein. 80 Prozent sagten, sie würden etwas ändern, wenn sie könnten. „Viele denken, sie müssten aussehen wie die Leute, die sie mal im Porno gesehen haben“, sagt Jost. „Die Jugendlichen brauchen eine Distanz, die aufzeigt, dass das nicht die Realität ist.“ Nur so könnten junge Leute lernen, ihren Körper zu akzeptieren.

Oftmals kämen dies und der Sexualkundeunterricht in der Schule laut „Jugend gegen Aids“ allerdings zu kurz. „Es ist falsch, anzunehmen Jugendliche seien aufgeklärt, nur weil das Thema einmal in der Schule drangekommen ist“, betont Jost. „Die Fragen sind da, aber vielen fehlt der Ansprechpartner.“ Ein Viertel der Umfrageteilnehmer gab an, niemanden zu haben, an den sie sich mit ihren Fragen wenden ­können.