Leute vom Fahrradweg klingeln macht mit der Smileyklingel gleich mehr Spaß. (imago)

Ohne Harvey Bell wüssten wir heute wahrscheinlich gar nicht, wie wir unsere ganzen Emotionen digital verpacken sollten. Ohne Harvey Bell hätten wir nicht den Smiley, dem vor lauter Liebe Herzen statt Augen wachsen. Der uns die Zunge ausstreckt oder uns mit zwei Tränen anlacht. Der amerikanische Grafiker entwarf 1963 das schwarz-gelbe Gesicht, eigentlich für die Werbekampagne einer Versicherung. Das Smiley trat aber bald darauf seinen Siegeszug an, wurde weltweit millionenfach kopiert – heute würden wir sagen: es ging viral.

Daraus entstand der internationale Tag des Lächelns. Er soll uns seit 1999 daran erinnern, wenigstens einmal im Jahr einfach zu lächeln, fröhlich zu sein, Politik und Religion zu vergessen – und nett zu anderen zu sein. Denn Lachen macht glücklich und steckt an. Deswegen ist es Zeit für eine kleine Typologie des Lachens – gut, dass es dafür keine Worte braucht.

Das Kichern

Das böse Lachen

Das Nicht-Lachen-wollen-Lachen

Die unechte Lache

Das Babylachen

Eine kurze Verschnaufpause von so viel Fröhlichkeit. Die Urform des Lachens sei das Kitzeln. Wird man gekitzelt, ziehe man sich sofort zurück, ein Schutzreflex. Wird dieser aber unterdrückt, staue sich die Energie im Körper und bricht über das Zwerchfell aus: wir lachen, sagt der Bremer Lachforscher Rainer Stollmann.

Das Kitzel-Lachen

Das zu-Tode-lachen

Das glucksende Lachen

Das hysterische Lachen

Lachen ist gesund. Es gibt es sogar eine Wissenschaft, die sich mit den Auswirkungen des Lachens beschäftigt. Lachen regt unter anderem das Immunsystem an, senkt den Blutdruck und kann durch ausgeschüttete Hormone sogar das Schmerzempfinden dämpfen. Etwas zu lachen haben wir vor allem in Krisenzeiten, sagt der Lachforscher Stollmann: „Lachen ist ein wirksames Mittel, um mit der Angst fertig zu werden“, und die ist in Umbruchzeiten bekanntlich besonders groß.

Übrigens: Viel zu lachen hatte der Smiley-Erfinder Harvey Bell nach seiner Erfindung wohl nicht. Von der Eroberungen seines Smileys hatte er nicht viel. Er hatte seine Idee nicht urheberrechtlich schützen lassen.