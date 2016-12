Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Vorfall bei Kiel Mann soll Frau vor Klinik in Brand gesteckt haben

Eine Frau ist am Mittwochmorgen auf einem Gehweg vor einer Klinik in Kronshagen bei Kiel angezündet worden. Das Opfer habe am ganzen Körper gebrannt und schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.