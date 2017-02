Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Über 400 Tiere gestrandet Mehr als 300 Grindwale in Neuseeland verendet

Bei einem der schlimmsten Walsterben in der Geschichte Neuseelands sind am Freitag mehr als 400 Grindwale gestrandet. Trotz aller Rettungsversuche verendeten am Strand von Farewell Spit bereits etwa 300 Tiere.