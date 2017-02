Gerade einmal zwei Wochen ist Donald Trump im Amt. Sein Pressesprecher Sean Spicer hatte in dieser Zeit viel zu rechtfertigen. Bei seinem ersten Auftritt log der 45-Jährige fünf Mal innerhalb von wenigen Minuten. In aggressivem Ton und schnellem Tempo trug er ein vorbereitetes Statement vor, beschimpfte die Journalisten und ließ keine Fragen zu. Spicer räumt später ein, dass er falsche Zahlen über die U-Bahnfahrten am Tag der Amtseinführung vorgelegt habe. Das Organisationskomitee habe ihm diese bereitgestellt, er habe sie nicht erfunden. Aber er bleibt dabei, dass es die meistgesehene Amtseinführung gewesen sei.

Auch wenn er bei der nächsten Pressekonferenz versicherte, dass er immer ehrlich sein wolle, wird ihm dieser erste Auftritt nun zum Verhängnis.

In der jüngsten Ausgabe der US-amerikanische Comedy-Show „Saturday Night Live“ schlüpfte die Schauspielerin Melissa McCarthy in die Rolle des Pressesprechers. Sie ist kaum wieder zu erkennen. Die Haare sind zum strengen Scheitel gekämmt und der Anzug sitzt schlecht.

Saturday Night Live veröffentlichte Ausschnitte des Auftritts auf Facebook.

Vom Gilmore Girl zum Hollywood-Star

McCarthy wurde durch die Serie „Gilmore Girls“ bekannt. Dort spielte sie Sookie, die beste Freundin der Lorelai Gilmore. Nach dem Serienende ging ihre Karriere erst richtig los. Sie spielte in zahlreichen Kinofilmen die Hauptrolle, darunter Ghostbusters, Tammy – Voll abgefahren und Taffe Mädels. Sie räumte etliche Preise ab und wurde sogar für ihre Rolle in Brautalarm für den Oscar als „Beste Nebendarstellerin“ nominiert. Für ihre Rolle in der Sitcom „Mike & Molly“ erhielt sie den Emmy als „Beste Hauptdarstellerin“.