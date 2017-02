Die aus Linienbussen bestehende Skulptur "Monuments" des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni. (imago)

Die Entscheidung zum Aufbau des "Monuments" vor der Frauenkirche im Rahmen des Gedenkens an die Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg sei richtig und "wichtig für die Stadt", sagte der FDP-Politiker am Montag bei der Vorstellung des Werkes. Zugleich warnte er davor, das Gedenken an die Zerstörung Dresdens durch alliierte Bomber am 13. Februar für einen Opfer-Mythos zu missbrauchen.

Mit drei senkrecht aufragenden ausrangierten Linienbussen will der deutsch-syrische Künstler Manaf Halbouni an eine Barrikade in Aleppo erinnern. Hinter dieser brachten sich Bewohner in der vom Bürgerkrieg zerstörten Stadt vor Heckenschützen in Sicherheit. Die Busse wurden am Montag vor der im Krieg zerstörten und 2005 als Mahnmal zur Versöhnung wiedererrichteten Frauenkircheaufgebaut. An diesem Dienstag soll das "Monument", das zwei Monate auf dem Neumarkt stehen bleiben soll, offiziell übergeben werden.

Anhänger des islamfeindlichen Pegida-Bündnisses und die AfD hatten der Stadt einen Missbrauch der Kunstfreiheit vorgeworfen. Im Internet war Hilbert massiv angegriffen worden - bis hin zu Mordaufrufen. Seine Wohnung wird seither von der Polizei geschützt. Hilbert nannte die Anfeindungen "erschreckend". "Dass man Polizeischutz braucht, ist schon harter Tobak." (dpa)