Manches Mal ist es schwierig über Wörter auszudrücken, was man fühlt. Noch schwieriger wird es, wenn die geliebten Menschen nicht die gleiche Sprache sprechen. Nun rührt ein Werbespot der polnischen Internetauktionsplattform Allegro für feuchte Augen.

Im rund dreiminütigen Clip ist ein Mann zusehen, der sich ein großes Lern-Paket mit "Englisch für Anfänger" bestellt. Fleißig und mit viel Elan lernt der ältere Mann die neue Sprache. Dabei wiederholt er immer wieder die Sätze "I love you. You are perfect". Wohin das ganze führt, wird am Ende deutlich.

Seit Ende November verbuchte das Video bei Youtube rund sieben Millionen Klicks.

Bereits 2015 sorgte der Werbespot #heimkommen der Supermarktkette Edeka für viel Gesprächsstoff. Darin lockte ein einsamer Rentner mit einer Todesanzeige seine Familie zu Weihnachten nach Hause. Viele zeigten sich gerührt, andere fanden den Clip makaber. Sicher ist, dass beide Clips für Gesprächsstoff sorgen.