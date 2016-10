Aus dem fünften Stock dieses Wohnblocks stürzte sich der Flüchtling in den Tod. (arifoto UG, dpa)

Das alte Rathaus von Schmölln in Ostthüringen, Bürgermeister Sven Schrade ist zutiefst erschüttert. Er wirkt, als sei seine Welt, seine 12.000 Einwohner zählende Kleinstadt eingestürzt. „Ein unglaublicher Akt“, sagt der SPD-Politiker mehrfach und ringt um Worte. „Unglaublich.“ Am Freitagabend hat sich ein junger Flüchtling in seiner Stadt in den Tod gestürzt. Dem jungen SPD-Bürgermeister ist danach einiges zu Ohren gekommen.

Angeblich sollen Anwohner den Jungen zum Selbstmord ermuntert haben. Angeblich sollen Nachbarn aus dem Plattenbauviertel aus ihren Fenstern Fotos und Filme gemacht haben, wie der Junge auf der Fensterbank im fünften Stock hockte. Wörtlich sagte der Bürgermeister: „Uns liegen Informationen vor, dass einige, ich nenne sie mal Schaulustige, diesem Vorfall lange beigewohnt haben, und wohl auch Rufe gefallen sein sollen wie ,Spring doch!‘. So etwas kann man nur verurteilen.“

Auf seiner Facebookseite notierte Schrage: „Leider erreichten mich heute auch Bildaufnahmen, die den Jungen auf dem Fensterbrett sitzend zeigten, versehen mit unbegreiflichen Kommentaren.“ So etwas sei doch kein Erlebnis wie ein Kinoabend, kritisierte der Rathauschef das angebliche Verhalten. Und wenn dann auch noch Leute den Jungen zum Springen auffordern würden…. „Unglaublich!“

Polizei widerspricht Bürgermeister

Der Bürgermeister ist nicht der einzige, der diese Vorwürfe erhebt. Auch David Hirsch, Leiter der Einrichtung, in der der Junge untergebracht war, sagte, eine Mitarbeiterin habe entsprechende Rufe gehört. Was man bislang weiß, ist nicht viel und es ist teilweise widersprüchlich: Der Junge aus Somalia hatte psychische Probleme und war vor seinem Tod in Behandlung gewesen. Angeblich litt er unter Depressionen. Über sein Alter kursieren unterschiedlichen Angaben: Er soll 15 oder 17 Jahre alt gewesen sein.

Kurz vor seinem Freitod soll er in der Unterkunft randaliert haben. Deshalb wurde die Polizei alarmiert. Dann saß er stundenlang auf der Fensterbank, unten standen Polizei und Feuerwehr mit einem Sprungtuch. Polizisten redeten mithilfe eines Dolmetschers auf den Jungen ein und versuchten, ihn von der Fensterbank wegzulocken. Aber all das misslang. Schließlich sprang der Junge, schlug neben dem Sprungtuch auf und starb später im Krankenhaus.

Am Sonntag widersprach die Polizei den Schilderungen des Bürgermeisters. „Wir haben dort keine Person brüllen hören oder Ähnliches“, sagte ein Sprecher der Landespolizei Thüringen. Eine Frau, auf die Bürgermeister Schrage als Quelle für seine Vorwürfe verwiesen habe, es sei zu „Spring doch!“-Rufen gekommen, habe auf Nachfrage der Polizei sehr zurückhaltend und im Konjunktiv geantwortet. Der Polizeisprecher beschrieb die Situation vor der Schmöllner Flüchtlingsunterkunft anders als der Bürgermeister: Polizei und Feuerwehrleute hätten dort während ihres mehrstündigen Einsatzes keine Rufe gehört und es sei auch kein besonderer Auflauf an Schaulustigen gewesen. Andererseits, so der Polizeisprecher, seien am Tatort, einem Plattenbau, sehr viele Balkone und natürlich immer Menschen, die irgendetwas rufen könnten.

Mit Handy gefilmt

Der MDR berichtete wiederum, einer seiner Reporter vor Ort habe 30 bis 40 Leute gesehen. Nach Polizeiangaben soll ein Passant die dramatischen Szenen mit seinem Handy gefilmt haben, jedoch sofort aufgefordert worden ein, das Video zu löschen, was er dann vor den Augen der Beamten getan habe. Die vom Bürgermeister genutzte Quelle habe auf Polizeinachfrage gesagt, sie wisse von jemandem, der sinngemäß gehört haben wolle, dann soll er doch springen. Der Polizeisprecher sagte, schon wegen der vielen Konjunktive der Frau wisse er nicht, was tatsächlich gehört wurde. Er könne aber nicht definitiv ausschließen, dass tatsächlich so etwas gefallen sei.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow äußerte sich per Twitter: „Diese Gier nach spektakulärem Geschehen lässt die Humanität auf der Strecke. Es lässt einen fassungslos zurück!“ Und die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag Katrin Göring-Eckardt meinte: „Es ist menschenverachtend, dazu aufzurufen.“ Es sei unfassbar, wie Verzweifelten und Schutzsuchenden in diesen Zeiten Hass und Verachtung entgegenschlage.