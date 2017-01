Timo Kraus wird seit Sonnabend vermisst. (HSV)

Laut Bild wurde die Suche am Mittag ergebnislos abgebrochen.

Wie die Neue Osnabrücker Zeitung am Donnerstag berichtet, war der Einsatz der Taucher bisher wegen ungünstiger Strömungs- und Witterungsverhältnisse zunächst noch unsicher. Nun soll aber am Donnerstagvormittag die Elbe an der Stelle abgesucht werden, an der sich Kraus' Spur verlor: Im Bereich des Museumsschiffes "Rickmer Rickmers" an den Landungsbrücken.

An der Suchaktion nehmen zudem Taucher aus Niedersachsen teil.

Kraus hatte am vergangenen Sonnabend mit Kollegen in einem Brauhaus an den Landungsbrücken gefeiert und soll anschließend von Mitarbeitern in ein Taxi gesetzt worden sein. Die großen Taxi-Unternehmen konnten eine Fahrt in Kraus' Heimatort Buchholz zu dem Zeitpunkt jedoch nicht bestätigen. (wk)

(Artikel am 12.1. um 13 Uhr aktualisiert)