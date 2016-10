Das Denkmal Martin Luthers in Möhra (Wartburgkreis). (dpa)

Schon Monate vor dem offiziellen Beginn des Reformationsjubiläums am 31. Oktober muten die Andachtssitten in Wittenberg sozusagen völlig verluthert an: Eine Pension wirbt schamlos mit dem Slogan „Hier hätte Luther gern gewohnt“, jeder zweite Souvenirladen mit Luther-Socken (Aufdruck: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders“), die Gastronomie mit Luther-Tellern und -platten. Deftige Kost, versteht sich.

Die anschwellende Lutherisierung im Bereich des Merchandising sei in der Stadt „nicht unumstritten“, sagt Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos), „aber erfahrungsgemäß zweckdienlich, was den Tourismus anbelangt“. Besonderer Beliebtheit als Mitbringsel erfreuen sich laut Fremdenverkehrsamt neben den Luther-Socken, auf denen besagte Sätze prangen, die der Reformator vor dem Reichstag in Worms geäußert haben soll, ein sogenannter Luther-Likör (inklusive Zinnbecher) sowie sogenanntes Luther-Bier.

Dass der namensgebende Genusstrinker sehr viel lieber dem Wein zusprach, müssen Devotionaliensuchende ja nicht unbedingt wissen (vgl. „Bier ist Menschenwerk; der Wein aber ist von Gott!“). Ebenso wenig, dass gewisse Ballsportarten und Kinderspiele zu Luthers Zeit hierzulande so wenig verbreitet waren, dass Basecap und Playmobilfiguren mit reformatorischen Insignien anachronistisch wirken. Albern sowieso.

Viele prominente Bewohner

Alles in Luther also in der sachsen-anhaltinischen Kleinstadt (50 000 Einwohner)? Wer das Zentrum in Richtung der just prächtig sanierten Schlosskirche durchmisst, an deren Tor Martin Luther anno 1517 seine Thesen gegen den Ablass geschlagen haben soll, geht spätestens nach einer Viertelstunde das Risiko ein, anhaltende Genickstarre zu erleiden.

Denn an nahezu jedem Gebäude der Altstadt sind auf Regenrinnenhöhe Schilder justiert, die Auskunft über weitere prominente Bewohner und Besucher Wittenbergs geben: „Schau mal“, raunen Touristen einander zu, „in dem Haus hat dieser Werner von Siemens gewohnt“. „Sieh nur!“, rufen sie, „dort hat der Ketzer Giordano Bruno gelehrt“. „Guck mal!“, tönt es einen Lutherbibel-Wurf weiter, „hier hat der Cranach! Und dort der Melanchthon!“

Musealisierung Wittenbergs

Große Namen, noch größerer Nachruhm. Den größten Anteil an der seit der Wende schmuck ins Werk gesetzten Musealisierung Wittenbergs hat freilich jener Mann, dem der Ort seinen beachtlichen Beinamen „Lutherstadt“ verdankt.

Seinem Konterfei und den ihm zugeschriebenen Bonmots – von „Warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmecket“ bis „In der Woche zwier, schadet weder ihm noch ihr“ – kann der Spaziergänger niemals und nirgendwo entgehen zwischen Luther-Apotheke und Lutherhaus, Luther-Gymnasium und dem erhabenen Luther-Denkmal auf dem Marktplatz. Schon gar nicht an der Schwelle zum 500. Reformationsjubiläum, das der im Kreis Wittenberg geborene Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), als „große Chance für die Region“ bezeichnet.

Gratwanderung zwischen Fakten und Legenden

Dabei muss die Stadt (wie Deutschland insgesamt) eine Gratwanderung zwischen historischen Fakten und lieb gewonnenen Legenden unternehmen. Denn ausgerechnet das Pfund, mit dem die Wittenberger am liebsten wuchern, ist am wenigsten gesichert: Der Anschlag der Thesen durch Martin Luther am Portal der Schlosskirche ist unter Geschichtswissenschaftlern strittiger denn je.

Insofern zeugt es von Chuzpe (oder doch zumindest von einem ausgeprägten Selbstbewusstsein), dass die drei nationalen Sonderausstellungen, die im kommenden Jahr das komplexe Verhältnis der Reformationsbewegung zu Gott und der Welt beleuchten sollen, unter dem Symbol eines Hammers und dem zugehörigen Leitwort „Die volle Wucht der Reformation“ stehen.

Höhepunkte des Jubiläumsjahres

Kirche und Staat haben die Feiern am Reformationstag mit einem Gottesdienst in der Berliner Marienkirche und einem staatlichen Festakt im Konzerthaus am Gendarmenmarkt eröffnet. Das Jubiläumsjahr dauert bis zum Reformationstag 2017, an dem sich der Thesenanschlag Martin Luthers an der Schlosskirche in Wittenberg zum 500. Mal jährt.

Zu den Höhepunkten des Programms gehören drei Großausstellungen in Berlin („Der Luthereffekt. 500 Jahre Protestantismus in der Welt; 12. April bis 5. November im Berliner Martin-Gropius-Bau), Wittenberg („Luther! 95 Schätze – 95 Menschen“; 13. Mai bis 5. November 2017 im Wittenberger Lutherhaus) sowie auf der Wartburg („Luther und die Deutschen“; 4. Mai bis 5. November 2017). Dazu kommt eine Schau in den USA, der Europäische Stationenweg mit Wegmarken der Reformation, der Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin sowie eine sogenannte Weltausstellung der Reformation in Wittenberg, die unter dem Motto „Tore der Freiheit“ steht.

Konkurrenz um Luther-Relikte

Vielleicht vermag die kulturelle Großoffensive die Wittenberger zu besänftigen. Denn die haben in den vergangenen Jahren immer ein bisschen neidisch auf das Lutherstädtchen Mansfeld am Rande des Harzes geschaut, wo der Reformator aufwuchs. Zeitweilig wurden in einer erst in diesem Jahrhundert entdeckten Abfallgrube neben seinem Elternhaus beinahe täglich spektakuläre Funde gemacht: Münzen, Einrichtungsgegenstände, ja sogar Speisereste.

In der 2002 in Wittenberg erforschten Grube am Lutherhaus dagegen fanden sich kaum Relikte. „Seine Frau Katharina von Bora schmiss nichts weg“, erläutert Irina Steinmann, mit Luther-Trouvaillen betraute Reporterin der „Mitteldeutschen Zeitung“ den Nachlassmangel. Doch wegen des überbordenden Reichtums an Exponaten, über die die Wittenberger Lutherstätten gebieten, seien „Mansfeld diese Krumen zu gönnen“.

Die gleiche Generosität gilt für Eisleben, wo sich vor einigen Jahren ein wenige hundert Meter vom vermeintlichen Sterbehaus Luthers entferntes Gebäude als dessen wahrer Todesort herausgestellt hat. Fast will es scheinen, als sei die regionale Forschung, angespornt durch das Bohei um Eric Tills Spielfilm „Luther“ (2003) mit Joseph Fiennes in der Titelrolle, entschlossen, sich kinogerecht zu profilieren – auf Kosten der jeweils anderen Lutherstädte.

Neue beklemmende Erkenntnisse

Der Spagat, den Wittenberg und all die anderen verbürgten Stätten leisten müssen, die mehr als nur ein Scheibchen vom Jubiläumskuchen abhaben wollen, gleicht einer Zerreißprobe: Es gilt, die Reformation und deren Errungenschaften zu preisen, ohne deren Galionsfigur zum Objekt eines unbotmäßig übersteigerten Personenkults zu machen.

Nicht zuletzt neue beklemmende Erkenntnisse über Luthers Antisemitismus, seine Frauenfeindlichkeit und seine notorische politische Inkorrektheit sind es, die zur Vorsicht in Sachen Kanonisierung mahnen. Einerseits. Andererseits: „Unter uns gesagt, ist an der ganzen Sache (der Reformation) nichts interessant als Luthers Charakter, und es ist auch das Einzige, was einer Menge wirklich imponiert. Alles Übrige ist ein verworrener Quark, wie er uns noch täglich zur Last fällt.“

So äußerte sich, anno 1817, Johann Wolfgang von Goethe. Genau diese personalisierende Haltung zum Gedenken an die epochale Zäsur aber will man in der Politik partout vermeiden: Unisono betonen Sigrid Bias-Engels, Gruppenleiterin bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, und Heidrun Tempel vom Auswärtigen Amt, die Feierlichkeiten dürften keiner Hagiografie zuarbeiten, dürften weder Heiligen- noch Heldengeschichtsschreibung sein, sondern müssten eine historische und kulturpolitische Dimension haben.

Reformation und Luther untrennbar

Tatsächlich ist eine solche Form der Würdigung zwar unbedingt erstrebenswert – und hängt doch untrennbar mit der Personalie Luther zusammen – sei es seine Bereitung des Bodens für eine gemeinsame Schriftsprache hierzulande, sei es deren Ermöglichung von nationaler Verständigung und Schulung individueller Urteilskraft. Alles Luther – oder was? Entsprechend werden es die drei nationalen Sonderausstellungen schwer haben, bei der dichten Beschreibung der Reformationseffekte vom Reformator abzusehen.

Was wäre die Aura der Wartburg ohne die populäre Mär vom Junker Jörg, der sich 1521/1522 nicht nur um die Übersetzung des Neuen Testaments aus dem Griechischen, sondern auch um Bart und Haupthaar scherte? Was wäre die Veste Coburg, wo Luther von April bis Oktober 1530 weilte, ohne die Kolportage von Gespenstererscheinungen und das beredte Leiden des arbeitswütigen Reformators an lauten Dohlen und Krähen?

Speiseplan rekonstruiert

Der Versuch der Staatlichen Geschäftsstelle „Luther 2017“, dem Ereignis den Primat vor dessen menschlichen Motor einzuräumen, ist ehrenwert, wird aber nur bedingt umsetzbar sein. Dafür dominiert Luther als exaltierter Protagonist einer frühen Popkulturgeschichtsschreibung den Reformationsdiskurs viel zu sehr. Das gilt auch und gerade für randständige Phänomene, die für die Besucher der Luther-Stätten und Luther-Ausstellungen gleichwohl besonders attraktiv sind.

Dazu zählt aus der Rubrik „Futtern wie bei Luthern“ ein Kochbuch, das Original-Rezepte aus dem Haushalt des Mannes versammelt, der beileibe kein Kostverächter war. Möglich wurde die Rekonstruktion seines Speiseplans durch archäologische Funde in seinem Haus in Wittenberg sowie in einer Abfallgrube an seinem Elternhaus in Mansfeld.

Alexandra Dappers Buch „Zu Tisch bei Martin Luther“ bezeugt banale Brei-Variationen ebenso wie erlesene Gerichte auf Basis dessen, was auf Gottes Erde fleucht (Geflügel) und kreucht (zu 60 Prozent soll Katharina von Bora ihrem allzeit hungrigen Gatten Schweinefleisch aufgetischt haben). Luthers Leibgericht war übrigens, schenkt man dem Buch Glauben, gebratener Salzhering mit Erbsschnee und Honigsenf.

Drei umfängliche Biografien

Apropos Sekundärliteratur: Neben Graphic Novels und anderen Kuriositäten wartet der Buchmarkt zum Jubiläum gleich mit drei umfänglichen Biografien auf: Willi Winkler erklärt den Reformator in „Luther. Ein deutscher Rebell“ (Rowohlt Berlin) zu einem hedonistischen Renegaten, der die Welt in einem Maße umgestürzt habe wie zuvor allenfalls Kopernikus.

Joachim Köhler wiederum huldigt Luther in seiner extrem sympathisierenden „Biographie eines Befreiten“ (Evangelische Verlagsanstalt) mit bemerkenswerter Kritik- und Abstandslosigkeit. Der Historikerin Lyndal Roper (Universität Oxford) schließlich gelingt in „Der Mensch Martin Luther“ (S. Fischer) das Kunststück, Luthers Denk- und Arbeitsweise mithilfe seiner Korrespondenz nachvollziehbar zu machen – und überdies Muster seiner staunenswerten Selbstinszenierung aufzuzeigen.

Einer Selbstinszenierung, deren Pointen viel zu nachhallend und nachhaltig sind, als dass man sie in Wittenberg und anderenorts aus schamhaften Personenkult-Bedenken aussparen sollte. So einen gewitzten, lockeren und wirkungsmächtigen Popstar wie Martin Luther hat Deutschland nämlich noch nie hervorgebracht.