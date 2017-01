Gerettet: Das Videostandbild zeigt die Bergung einer Überlebenden aus dem verschütteten Hotel. (Italian Firfighters/ANSA/AP/dpa)

Es war kurz nach 11 Uhr am Morgen, als die Retter ersten Kontakt mit den Überlebenden aufnahmen. Zunächst sechs Menschen konnten die Rettungskräfte in den Ruinen des Hotels „Rigopiano“ in Farindola am Fuß des Gran-Sasso-Massivs am Freitag orten, darunter auch zwei Kinder. Das Hotel in der italienischen Bergregion Abruzzen war am Mittwochnachmittag beim Abgang einer möglicherweise von einem Erdbeben ausgelösten Lawine verschüttet worden. 43 Stunden nach dem Unglück zogen Bergretter und Feuerwehrleute die ersten, nahezu unversehrten Überlebenden aus dem Schnee. Sie wurden per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Am Nachmittag meldete die Feuerwehr Kontakt zu weiteren Überlebenden im Inneren des weitgehend zerstörten Hotels. „Wir haben Signale von anderen Personen“, bestätigte Feuerwehrsprecher Giuseppe Romano. Zu diesen habe man aber noch nicht vordringen können.„Wunder in den Abruzzen“, titelte am Freitagnachmittag der italienische Nachrichtensender Skytg24. „Es gibt Wunder“, schrieb auch die Lokalzeitung Il Centro in ihrer Onlineausgabe.

In Videoaufnahmen war die Rettung eines kleinen Jungen in Skihose zu sehen, den die Feuerwehrleute unter erleichterten Zurufen und Schulterklopfen aus einem Schneeloch befreiten. Wenig später wurde auch die Mutter des Jungen geborgen, bei der es sich offenbar um die Ehefrau des 38-jährigen Kochs Giampiero Parete handelt. Parete hatte kurz vor dem Abgang der Lawine am Mittwochnachmittag das Hotel verlassen, um seiner Frau Kopfschmerztabletten aus dem Auto zu holen, und anschließend Alarm geschlagen.

Menschen versteckten sich im Küchentrakt des Hotels

Offenbar befindet sich die vierjährige Tochter des Paars noch in den Trümmern. „Holt meine Tochter, sie ist im Raum nebenan“, zitiert die Zeitung La Repubblica auf ihrer Onlineseite die Mutter. Auf einem von den Rettungskräften aufgenommenen Video ist zu sehen, wie die Frau von Parete nach ihrer Rettung auf die Schneemassen deutet.

35 Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Hotel Rigopiano befunden haben. Vier Menschen konnten nur tot geborgen werden. Nach etwa 20 Menschen wird noch gesucht. Nach Angaben der Rettungskräfte hängt alles davon ab, ob es den Hotelgästen gelungen ist, Schutz innerhalb der Struktur zu finden.

Auf die erste Gruppe der Überlebenden waren die Retter offenbar durch den Geruch von Rauch aufmerksam geworden. Das berichtete der an den Bergungsarbeiten beteiligte Offizier Marco Bini der Nachrichtenagentur Ansa. Die Menschen hätten sich im Küchentrakt des Hotels unter einer Zwischendecke verkriechen können und seien so den Schneemassen entkommen. Offenbar war es ihnen gelungen, ein Feuer zu entzünden. Auch etwas zu essen hätte die Gruppe gehabt.

Ermittlungsverfahren läuft gegen unbekannt

Bereits am Donnerstag hatte die Staatsanwaltschaft Pescara ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen unbekannt eingeleitet. Die Ermittler müssen nach Abschluss der Bergungsarbeiten mehrere Fragen klären. Zum einen sollen die Hotelgäste vor dem Abgang der Lawine wegen des ungewöhnlich starken Schneefalls abfahrbereit gewesen sein. Eine angeforderte Schneeraupe, die die Forststraße freiräumen sollte, kam aber nie am Hotel an. Auch war die Lawinengefahr am Mittwoch am Gran Sasso mit vier von maximal fünf Punkten eingestuft worden, ohne dass die Räumung des Gebäudes eingeleitet wurde.

Fraglich ist zudem, warum die kurz nach Abgang der Lawine alarmierte Polizei in Pes­cara nicht sofort Rettungsmaßnahmen einleitete. Die ersten Bergretter machten sich erst am Mittwochabend mit Tourenskiern und Stirnlampen zum neun Kilometer vom Ort Farindola entfernten Hotel auf und erreichten es erst gegen vier Uhr morgens am Donnerstag. Zu klären wird auch sein, ob das Hotel überhaupt an seinem Standort stehen durfte. In einem bereits vor drei Jahren eingestellten Gerichtsverfahren war die Rede von „illegaler Bebauung“, die nachträglich legalisiert worden war.