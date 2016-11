Kondome sind nach wie vor der wirksamste Schutz vor Aids. (dpa)

Tina, wat kosten die Kondome?“ Das schreit die Kassiererin durch den Supermarkt, als Comedy-Star Ingolf Lück in einem Werbespot verschämt ein Päckchen bunter Kondome auf das Band legt. Über 25 Jahre ist die Kampagne mit dem Titel „Gib‘ Aids keine Chance“ her. Der 1. Dezember ist wie in jedem Jahr Weltaidstag. Er macht auf die Situation von Menschen aufmerksam, die von der nach wie vor tödlichen Erkrankung bedroht sind – zum Beispiel in Ländern, in denen die Menschen keinen Zugang zu den teuren Medikamenten gegen die Immunschwächekrankheit haben.

Und er ist Anlass, um darauf aufmerksam zu machen, dass Safer Sex nach wie vor der wirksamste Schutz vor Aids ist. Das ist auch in Deutschland bitter nötig, wie die Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen: 2015 haben sich geschätzt 3200 Menschen neu mit HIV infiziert. Gegenüber den Vorjahren ist die Zahl damit zwar konstant geblieben.

Allerdings: Im Vergleich zur Jahrtausendwende hat sie sich fast verdoppelt. In Europa ist sie sogar auf Rekordhoch: Über 150.000 Menschen haben sich angesteckt, so viele, wie noch nie seit Beginn der Epidemie. Vor allem bei den Jüngeren hat Aids offenbar den Schrecken verloren. Das zeigt, wie nötig Aufklärungskampagnen auch heute sind. Der Supermarkt-Spot ist übrigens neu aufgelegt: Darin kauft Ingolf Lück wieder Kondome – dieses Mal mit Sohn.