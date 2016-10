Er wird fehlen: Kapitän Schwandt zieht sich krankheitsbedingt aus der Öffentlichkeit zurück. (dpa)

Das kündigte der 80-Jährige in einem eigenen Beitrag in der "Hamburger Morgenpost" (Samstagausgabe) an. Er sei krank und fühle sich müde, schrieb Schwandt in seiner Kolumne.

"Ein alter Kapitän weiß, wann es für ihn an der Zeit ist, von der Brücke zu gehen." Schwandts Verlag hatte erst Ende September mitgeteilt, dass es dem 80-Jährigen nicht gut gehe. Der Kapitän selber schrieb auf seiner Facebookseite, dass er sich einer Operation unterziehen müsse. (dpa)