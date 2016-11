Tim Wiese und seine Tag-Team-Partner. (dpa)

Als er in alle Kameras gelächelt hat, als er jede Reporterfrage beantwortet hat, wartet noch sein Fitnesstrainer. „Lass ma so hier Actionfoto machen“, ruft er, er steht am Ende des roten Teppichs. Also stoppt Tim Wiese für ein letztes Foto. Er stellt sich neben seinen Coach, die beiden lächeln in die Kamera. Klick. „Du machst das, Alter“, sagt der Fitnesstrainer, und Wiese geht weiter. Noch drei Stunden bis zum Kampf.

Donnerstagabend, die Olympiahalle in München. Es ist der Abend, an dem Tim Wiese, 34, ehemaliger Bundesligatorwart, ehemaliger Nationaltorwart, erstmals als Wrestler auftreten wird. Eine halbe Stunde ist er über diesen roten Teppich gelaufen, in hellblauem Hemd, ausgewaschener Jeans und mit einem braun-goldenen Glanz auf seiner Haut. Er ging vorbei am Schlagersänger Andreas Gabalier und an anderen Menschen, die man kennt, wenn man viel Privatfernsehen schaut. Vorbei an Torsten Frings, seinem ehemaligen Mitspieler bei Werder Bremen und in der Nationalmannschaft. Und vorbei an den Reportern und Fotografen, Dutzenden, sie alle wollten Fotos und Sätze von ihm. Ist er nervöser als vor einem Fußballspiel? „Ich war auch früher nicht nervös.“ Was hat er gefrühstückt? „Rührei.“ Wie beurteilt er die Situation bei Werder? „Es wird Zeit, dass sie wieder hoch kommen.“ Was sagt er zum guten Abschneiden von Hoffenheim, seinem anderen Ex-Klub? „Gratulation.“ Und was sagt seine Frau dazu, dass er jetzt Wrestler ist? Nichts, sagt Wiese und wendet sich ab.

Es dauert eine halbe Stunde, bis er die zehn Meter auf dem roten Teppich hinter sich gebracht hat. Auf der Rückseite seines Hemdes klebt Schweiß.

Zwei Jahre ist es jetzt her, dass Wiese erstmals davon gesprochen hatte, als Wrestler zu kämpfen. Es war die Zeit, in der er offiziell noch bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag war, in der er aber schon nicht mehr als Torhüter arbeitete. Er habe die Anfrage der World Wrestling Entertainment (WWE) erst für eine „Verarschung“ gehalten, hat Wiese jüngst gesagt. Aber das war es natürlich nicht. Vermutlich würde kaum jemand über den Abend in der Olympiahalle berichten, aber jetzt hat die ARD Reporter geschickt, Sky ist da, RTL. So gesehen ist Wieses Berufung eine gute Wahl. Er ist nicht nur als Wrestling-Profi hier. Sondern auch als Verkaufshilfe.

Tim Wiese kämpfte, sein ehemaliger Kollege Torsten Frings schaute zu. (dpa)

In der Halle ist jedoch fast die Hälfte der Tribünenplätze leer. Es ist kurz nach sieben, als der erste sogenannte Kampf beginnt, es ist eine schöne Vorausschau auf das, was in den nächsten Stunden kommen wird. Vier Zweier-Teams treten gegeneinander an, und ein bisschen sieht es so aus, als würden Comic-Figuren gegeneinander kämpfen. Der Mann mit der Maske täuscht eine Geste an, der Glatzkopf zuckt. Applaus. Der Maskenmann hebt den Ringrichter in die Höhe. Wieder Applaus. Schläge werden kommentiert mit „Uuuuuhhhs“ oder „Heeeeeeeyyyys“, so, wie das Fußballfans vor einem Eckstoß machen. Irgendwann steht ein großer Mann im Ring, der jeden Gegner umtritt. Erster Tritt. Uuuh. Nächster Tritt. Uuuh. Noch ein Tritt, noch ein uuuuh.

Nicht mal 15 Minuten und die Show ist vorbei

Mehr als eineinhalb Stunden geht das so, dann kommt Wiese. Er hat das blaue Hemd inzwischen abgelegt, stattdessen trägt er ein weißes Muskelshirt. Hinten drauf steht: „The Machine“. Als er kommt, ruft das Publikum seinen Namen, „Wieeese, Wieeeese“, wie damals, als er noch Torwart war. Er breitet die Arme aus, die Zuschauer halten Smartphones in die Luft. Früher kämpfte Wiese mit Özil, Mertesacker und Baumann um Punkte; jetzt kämpft er mit Menschen namens Cesaro und Sheamus um Aufmerksamkeit.

Die Gegner heißen „The Shining Starts“ und „Bo Dallas“, es ist ein „Tag-Team-Kampf“, wie das im Branchensprech heißt. Grob gesagt: Drei Wrestler stehen auf jeder Seite, aber nur einer kämpft. Per Klatschen wechseln sie sich ab. Natürlich sei Wrestling eine Show, hatte Wiese vorher gesagt, aber Fußball sei ja auch eine Show. In seinem Falle sieht das Drehbuch vor, dass er zu Beginn unterlegen ist. Einer der Gegner tritt ihm in den Unterleib, nimmt ihn den Schwitzkasten. Später schmeißt ihn jemand aus dem Ring, aber natürlich sieht das Drehbuch vor, dass er wieder kämpfen kann. Als sich alle einander aus dem Ring getreten haben, irgendwie, liegt nur noch ein Gegner dort. Wiese schmeißt sich auf ihn, der Ringrichter zählt bis drei, Wieses Team gewinnt. Er reißt die Arme hoch und steigt mit einer Deutschland-Flagge in die Ring-Ecke, er merkt nicht mal, dass er sie falsch rum hält. Dann verschwindet er wieder, nach nicht mal 15 Minuten, und lange nachdem er weg ist, ruft das Publikum noch seinen Namen. Er war eine gute Verkaufshilfe.