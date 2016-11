Tim Wiese kickt vielleicht bald in der Kreisliga Nord Schwaben. (nordphoto)

Nun stellt sich heraus: So ganz ohne Fußball geht es bei Wiese wohl doch nicht. Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat Wiese am Montag eine Spielerlaubnis ausgestellt, und zwar für den schwäbischen Kreisligisten SSV Dillingen.

Dessen Vorsitzender Christoph Nowak sagte in einem Interview mit dem BFV auf die Frage, ob es sich dabei nur um einen PR-Gag handle: „Das kann man sehen, wie man will. Fest steht jedenfalls, dass er mal für uns spielen will. Das hat er selbst bestätigt.“

Im Frühjahr 2017 soll Wiese im Tor des derzeitigen Tabellenletzten debütieren. Mit regelmäßigen Einsätzen sei aber nicht zu rechnen: „Tim wohnt in Bremen und wir spielen nun einmal in Süddeutschland. Da liegen ein paar Kilometer dazwischen, der Termin muss also passen.“