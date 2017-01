Die App "Fotoscanner" im Test. (WK)

Lang, lang ist‘s her. Es gab mal eine Zeit, da war an hochauflösende Smartphone-Aufnahmen noch nicht zu denken. Stattdessen mussten analoge Fotokameras herhalten, um die Schnappschüsse aus dem Urlaub oder von der Familienfeier festzuhalten. Die Filmrolle wurden beim Händler des Vertrauens zum Entwickeln abgegeben, die schönsten Bilder landeten anschließend in diversen Fotoalben, wo sie heute meist in verstaubten Kisten gelagert werden. Wer diese Bilder aus der Vergessenheit holen möchte, für den kommt der „Fotoscanner“ von Google in Frage. Die App hilft dabei, analoge Fotografien einzuscannen und zu digitalisieren.

Die App fotografiert Bilder nicht einfach nur ab

Hierzu verwendet das Tool die Kamera des Smartphones oder Tablets. Wer glaubt, ein Klick auf den Auslöser sollte für den Scan des Bildes reichen, täuscht sich. Denn hier liegt der Mehrwert der App, die beim Ablichten des Fotos störende ­Licht­reflexe und überflüssige Ränder beseitigt. Doch wie funktioniert das genau und wie oft muss auf den Auslöser gedrückt werden?

Der Anwender muss das analoge Foto nur vor die Kameralinse halten, das Endgerät so bewegen, dass nacheinander vier Punkte aus verschiedenen Blickwinkeln gescannt werden. Danach fügt das Programm diese vier Aufnahmen zusammen, beseitigt störende Lichtreflexe und der Nutzer kann das Bild noch entsprechend zuschneiden, indem er etwa ungewollte Ränder entfernt. Fertig ist die digitale Kopie, die auf dem Smartphone abgespeichert werden kann. Sollte man beim Scannen oder Bearbeiten der Bilder noch unsicher sein, können die einzelnen Arbeitsschritte in der App unter „Hilfe“ noch einmal nachgelesen werden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen

Zum Auszuprobieren ist die Applikation damit auf jeden Fall geeignet. Denn das Ergebnis der digitalen Kopie kann sich durchaus sehen lassen. Kein Vergleich zum bloßen Abfotografieren von analogen Aufnahmen. Für „Fotoscanner“ spricht: Die Scans sind spiegelungsfrei. Zudem punktet die App mit ihrem einfachen Aufbau. Der Nutzer findet sich schnell zurecht und kann nach einer kurzen Einführung zügig mit dem Scannen beginnen. Darum geht es schließlich in der App. Sie wird ihrem Namen „Fotoscanner“ gerecht. Wer mehr Schnickschnack benötigt, wird mit der App allerdings nicht vollkommen zufrieden sein.

Unsere Bewertung:

Optik: 3 von 5 Punkten

Bedienung: 4 von 5 Punkten

Alltagsnutzen: 2 von 5 Punkten

Die App "Fotoscanner" kann kostenlos als Android-Version im Google Play Store sowie für iOS im App-Store heruntergeladen werden.