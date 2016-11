Teufelsviech: Die Riesenkrabbenspinne hat es seit den 1980er Jahren vermehrt auch nach Europa geschafft. (dpa)

Eine brasilianische Bananenspinne hat am Freitag dafür gesorgt, dass ein Rotenburger Supermarkt evakuiert werden musste. Die Spinne war in einem Bananenkarton gefunden worden – ein Weg, auf dem auch die eigentlich im tropischen Südostasien beheimatete Riesenkrabbenspinne, immer wieder nach Europa gelangt und in den vergangenen Wochen auch im Netz für Entsetzen gesorgt hat.

Begonnen hat der Internet-Ekel rund um die Riesenkrabbenspinne mit einem Video aus Australien. In dem nur 20 Sekunden kurzen Clip zerrt eine überdimensional große Spinne ihre Beute, eine ganze Maus, eine Bürowand hinauf. Eine unwirkliche Szene, denn normalerweise begnügte sich diese Art mit der Insektenjagd. Das Video wurde bereits 22 Millionen mal angeklickt. Doch damit nicht genug: Nur wenigen Wochen später sorgte bereits die nächste Riesenkrabbenspinne für Aufsehen.

Das fast ein Jahr alte Foto einer Riesenkrabbenspinne namens Charlotte ging viral und lieferte neuen Stoff für Albträume. Nach der mäuseverzehrenden Büro-Spinne waren die Fotos aus einem australischen Tierheim wieder ausgegraben worden. Gewöhnlich können Spinnen dieser Gattung eine Bein-Spannweite von bis zu 30 Zentimeter erreichen. Charlotte scheint diese Maße deutlich zu toppen. Sie dürfte die wahrscheinlich größte Riesenkrabbenspinne der Welt sein. Immerhin, und das ist vermutlich das einzig Positive, das sich über Charlotte sagen lässt, ist sie anders als die brasilianische Bananenspinne aus Rotenburg nicht giftig für Menschen.

Auch total eklig: Diese Spinne, die aus einer Banane ploppt (Achtung, das ist wirklich widerlich).